Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Bakan Koca, yarından itibaren ilk aşılanan grubun ikinci doz aşılarına başlanacağını bildirdi Buna göre öğretmenler ne zaman aşılacanak?

Öğretmenler ne zaman aşı olacak?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için gerçekleştirilen aşılamada ilk doz 14 Ocak'ta uygulanmaya başlandı. Sağlık çalışanlarına ikinci dozların yapılmasına 11 Şubat'ta başlanacak. Öğretmenler de aşı konusunda öncelikli meslek gruplarında yer alıyor ve öğretmenler ne zaman aşı olacak sorusu merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası öğretmenlerin aşılanacağı tarihi açıkladı. Şubat sonuna doğru öğretmenler için aşılama takvimi başlayacak.