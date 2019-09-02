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Öğretmenler Erzurum’da oryantiring kursunda

Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenen öğretmenlere yönelik Oryantiring Kursu Erzurum’da başladı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:05
Öğretmenler Erzurum’da oryantiring kursunda

Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenen öğretmenlere yönelik Oryantiring Kursu Erzurum’da başladı.


Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü Nenehatun Konferans Salonunda düzenlenen kursa farklı illerden 219 beden eğitimi öğretmenlerini katılıyor.


Kursun açılışı nedeniyle düzenlenen törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Aziziye Kaymakamı Muhammed Cevdet Orhan, Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve öğretmenler katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Oryantiring Sporu nedir, nasıl bir spordur, doğada yön bulma gibi konuları içeren sinevizyonsalondaki kursiyerlere izletilerek açıklamalarda bulunuldu.


Erzurum Valisi Okay Memiş, törende yaptığı konuşmada, kendisinin de bir öğretmen çocuğu olduğunu belirterek, “Babam Samsun’da ilkokul öğretmeni idi. Annem ve babam çok fedakâr insanlardı. Çok idealist insanlardı. Köyde öğretmenlik yaparken bir şeyler vermeye niyetlenmiş insanlardı almaya değil. Değerli arkadaşlar eğer almaya niyetlenirseniz hep almayı düşünürseniz çok mutlu olamıyorsunuz. Hepiniz bizim için çok değerlisiniz. Türkiye’nin 2023 hedeflerine hem Sayın Cumhurbaşkanımızın bize göstermiş olduğu 2023 yılı hedeflerine hem de ülkemizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak tamamen sizlerin elinde. Çünkü eğitim ve öğretim çok önemli” dedi.


Erzurum’da il genelinde 11 bin 350 öğretmen görev yaptığına dikkat çeken Vali Memiş, “Bunların içerisinde çok ücra yerlerde görev alan sözleşmeli öğretmenlerimizde var. Onların hepsine saygı duyuyoruz. Hep onların yanında olacağız. Onların gösterdiği fedakârlık çok önemli. O fedakâr öğretmenlerimiz sayesinde bu ülke bir yerlere gelecek” şeklinde konuştu.


Oryantiring Sporu Eğitim Koordinatörü Özgür Aydın ise basın mensuplarına kurs hakkında yaptığı bilgilendirmede, “Milli Eğitim Bakanlığı ve Oryanting Federasyonu işbirliği ile yapılan bir kursa, ülkenin her yerinde öğretmenlerimiz geliyor ve burada oryantiring eğitim alıyorlar. 5 gün süren kursta oryantiring eğitimde okulun sayfasına adaptasyon sağlanmaya çalışılıyor. Arkadaşlarımız etkinlik üretiyor sınıflarında kullanacakları etkinlikler bulaşıyorlar. Matematik dersinde oryantiring yaptırıyoruz. Hem doğada spor yaparak hem de koşarak matematik dersi yapmış oluyorlar. Bunu bütün derslere uyarlanmış oluyoruz. Burada öğretmen arkadaşlarımız bu eğitimi vermek için toplandık. Hizmet İçi Merkezi’nde bakanlığı yapmış olduğu ilk çalışma, uzun soluklu bir çalışma olacak. Özellikle çocukların internet, uyum ve telefon bağımlılığı olduğu bir dönemde çocuklarımızı doğada eğitim vermeyi, doğada öğrenmelerini sağlıyoruz. Günümüzün temel sorunlarından birisi bu. Denge, uyum, algılama kavrama yeteneklerini rölanti ile sağlamayı amaçlıyoruz. Oryantiring, birçok alanı branşı içinde barındırıyor. Sadece konuşmuyorsunuz yön bozuyorsunuz, okuyorsunuz, yani kısacası doğada satranç oynuyorsunuz. Gelen arkadaşlarımıza kısa sürede oryantasyon eğitimini sınıflarda hızlanmasını materyalleri sınıfta kullanmasını sağlıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:05
  1. doğa

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