Öğretmenler bir araya geldi, 30 bin TL’lik kum havuzunu 950 liraya kendileri yaptı

Kastamonu Bilim, Sanat Merkezinde görev yapan 2 öğretmen, piyasa değeri 25-30 bin lira olan arttırılmış gerçeklik kum havuzunu 950 liraya tasarladılar. Okullarda anlatılan coğrafya derslerindeki konuların daha kalıcı hale getirmek için tasarlanan kum havuzu ile öğrenciler yer şekillerini öğrenecek.









Kastamonu’da hizmet veren Bilim, Sanat Merkezinde görev yapan Sosyal Bilgiler ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri maliyeti düşük olan bir tane artırılmış gerçeklik kum havuzu tasarladılar. Tasarlama fikirleri kendilerinden çıkan öğretmenler, öğrencilere coğrafi şekillerin anlatılması konusunda kolaylık sağlıyor. Bilim merkezinde daha önceden bulunan projeksiyon ve bilgisayara 3 boyutlu derinlik ölçer kameranın monte edilmesi hazırlanan kum havuzunda öğrenciler keyifli dakikalar geçiriyor. Bilgisayar yazılımına bağlı olarak çalışan havuzdaki kumu görüntüleyen derinlik ölçer kamera, öğrencilerin kuma verdikleri şekle göre yükseltileri farklı renklerde gösteriyor.







“Coğrafya derslerinde yeryüzü şekilleri plato, ova, dağdır bunları öğretmek gerçekten çok zor oluyor”

Coğrafya Öğretmeni Kamil Özdemir, öğrencilere coğrafi şekiller hakkında daha iyi bilgi vermek amacıyla tasarladıklarını belirtti. Öğretmen Kamil Özdemir, “Biz bu projeye başlamadan önce araştırmalarımızı yaptık. Literatürde artırılmış gerçeklik, izohips haritası ve kum havuzu olarak geçen bu proje en kısa sürede ve en an az maliyetle nasıl yapılabilir diye bilgisayar öğretmenimiz Burhan Bey ile birlikte detaylarına kadar konuştuk, kararlaştırdık. Yüksek bir maliyet 30 bin lira civarında bir maliyet çıktı. Ama biz bunu en aza ne kadar indirebiliriz diye hesaplarımızı yaptık ve bin lira civarında bunun maliyetini düşürdük. Amacımız neydi: amacımız ilkokulda hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersinden ortaokulda sosyal bilgiler derslerinde yine lise, coğrafya derslerinde yeryüzü şekilleri plato, ova, dağdır bunları öğretmek gerçekten çok zor oluyor. Bunu daha kalıcı nasıl öğretiriz diye düşündük. Tasarladığımız bu materyal sayesinde daha kısa sürede daha kalıcı öğretmeyi amaçladık ve yaptığımız uygulamalar sonucunda da bunu bizzat gördük” dedi” dedi.







“Sosyal Bilgiler Öğretmenimiz böyle bir proje ile geldiğinde önce nasıl yapabiliriz diye düşündük”

Arttırılmış gerçeklik kum havuzunu Sosyal Bilgiler Öğretmeni ile nasıl yapabiliriz diye düşündüklerini söyleyen Bilim, Sanat Merkezi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Burhan Turgut, “Sosyal bilgiler öğretmenimiz böyle bir proje ile geldiğinde önce nasıl yapabiliriz diye düşündük. Sonra kısa bir araştırmadan sonra kendisine böyle bir aletin olabileceğini nasıl, ne şekilde yapılabileceğini tartıştık daha sonra bilgisayar yazılımları sayesinde Türkiye’nin bir kaç ilinde yapıldığını gördük. Kastamonu’da da niye yapmadık diye düşündük. Ve araştırmamızı derinleştirdiğimizde bu işin bizim çeşitli ilişkilerimizi kullanarak yapabileceğimizi gördük. İşte velilerimiz sayesinde denizden kumumuzu getirttik. Kurumda atıl olarak bulunan projeksiyon cihazımızı kullandık. Müdürümüzün desteğiyle gerekli olan 3D derinlik ölçebilen kameramızı ayarladık. Kullandığımız yazılım sayesinde bu projeyi hayata geçirebildik. Kastamonu’da ilk diye biliyorum ben onun için şu ana kadar duyduğum ya da gördüğüm bir kum havuzu yoktu” şeklinde konuştu.







“900 - 950 liralık mal edebildik kum havuzumuzu”

Kum havuzunu 900-950 liraya mal edebildiklerini söyleyen Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Burhan Turgut, “Araştırmalarımız sonucunda bunun piyasa da böyle 20 bin, 30 bin liraya satıldığını gördüm. Daha uygun bir fiyata nasıl yapabiliriz dediğimde yaklaşık olarak 900 - 950 TL’ye mal edebildik kum havuzumuzu. Hepside aşağı yukarı velilerimizin ya da kendi kişisel onun dışında projeksiyon ile 3D derinlik gören kameramızı belli ölçülerde kestirdiğimiz havuzumuza belli mesafelerde belli yükseklerde taktığımızda bu görüntüyü gördüğünüz görüntüyü elde edebiliyoruz. Sistem derinlik ölçen cihazımız bilgisayara görüntü veriyor kullanmış olduğu yazılım farklı bir işletim sistemi üzerinde bir yazılım kullanıyor. Bu yazılıma derinliği gönderiyor projeksiyon cihazımızda sadece görüntü vermekte yetiyor. Bilgisayarda da gördüğünüz görüntüyü aslında bilgisayarda. Projeksiyon burada aslında kumun üzerinden deseni veya rengi çıkarıyor. Derinliği ve yüksekliği gören kameramız projeksiyon cihazımız sayesinde kumumuzun üzerinde direkt yansıtabiliyor. Buda coğrafyadaki topoğratif haritalardaki yükseltileri ya da renklere karşılık geliyor” ifadelerini kullandı.







“Öğrencilerimizin buraya getiriyoruz çoğunlukla”

Arttırılmış gerçeklik havuzuna öğrencilerin getirildiğini belirten Bilim, Sanat Merkezi Müdürü Atasever Yiğit, “Öğretmen arkadaşlarım bu kum havuzu ile ilgili görsellerle bana geldiklerinde bunu yapalım Müdür Bey nasıl yapalım dediklerinde ben önce bunun maliyetini sordum ne kadara mal edebiliriz diye? Bana piyasadaki maliyetinin 20 bin ile 30 bin lira arasında olduğunu söylediler. Bende dedim bunu nasıl karşılayabiliriz? Bu kadar ihtiyacımız varken bu şeyi. Dediler ki Müdür Bey bize siz yardımcı olduğunuz takdirde bazı konularda ekonomik olarak ufak tefek yardımlar yaptığınız takdirde biz bunu zaten kendi yerel imkanlarımızla yapacağız. Nasıl yapacağız dediler? Süreci anlattıktan sonra baktım bizim elimizde de bir takım atıl malzemeler var, bilgisayarımız da var. Benden tek istedikleri kamera. Fiyatını sordum? Bu kadar dediler bende alırız dedim. Siparişini verdik hatta internet üzerinden verdik siparişini. Kameramız geldi. 950-1000 liraya mal ettik biz çok güzel oldu" dedi.







Öğrencilerden Vildan Yağlıoğlu ve Ecenaz Madenoğlu ise, “Burada biz BİLSEM’de güzel projelere imza atıyoruz. Normal okullarda oyun hamuru ile dağ, tepe yapıyoruz. Ama burada gerçeğine yakın olanı var daha güzel oluyor. Burada bir saatte daha kolay öğreniyoruz. Kumla oynarken daha akılda kalıcı oluyor. Normal okullarda mesela daha zor oluyor” diye konuştu.