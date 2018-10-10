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Öğretmenler bedelli askerliğe ne zaman gidecek?

Öğretmenlerin bedelli askerlikten yararlanması için Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasındaki görüşmede öğretmenlerin lehine karar çıktı. Bedelli askerlikten yararlanacak öğretmenler 21 günlük zorunlu askerlik görevini yarıyıl ya da yaz tatilinde yerine getirebilecek. İşte MEB ile MSB’nin öğretmenlerin bedelli askerlik süreciyle ilgili çalışmanın detayları…

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:48
Öğretmenler bedelli askerliğe ne zaman gidecek?

Öğretmenlerin bedelli askerlikten yararlanması için Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasındaki görüşmede öğretmenlerin lehine karar çıktı. Bedelli askerlikten yararlanacak öğretmenler 21 günlük zorunlu askerlik görevini yarıyıl ya da yaz tatilinde yerine getirebilecek. İşte MEB ile MSB’nin öğretmenlerin bedelli askerlik süreciyle ilgili çalışmanın detayları…

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığından son dakika müjdesi geldi. MEB, yaptığı açıklamada, 21 günlük askerlik yapacak öğretmenlerin eğitim-öğretim hizmetlerinin aksamaması için öğretmenlerin bedelli askerlik eğitimini yarıyıl ya da yaz tatiline denk getirmelerini istedi. MEB öğretmenlerin böyle bir haklarının olduğunu da hatırlattı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ortak çalışmaları sonucu bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen öğretmenler, eğitim ve öğretim hizmetinin aksatılmadan yürütülmesi gerekçesiyle 21 günlük temel askerlik eğitimlerinin okulların tatil olduğu yani yarıyıl veya yaz tatillerinde yerine getirilebileceği açıklanmıştı.

Askerlik şubelerine başvuruda bulunacaklar

Söz konusu düzenleme öncesinde kalan öğretmenler de bedelli askerlikten yararlanma imkanı getirildi. Temel askerlik eğitimine çağrılan öğretmenler, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak temel askerlik eğitimlerini ilgili planlaya yaparak ya yarıyıl ya da yaz tatiline erteleyebilecek.

 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 16:48
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