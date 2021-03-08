Yüksek riskli Karadeniz illerinde sadece köy öğretmenlerinin bir bölümü ilk doz aşısını olduğu duyurulmuştu. CNN Türk'te canlı yayın konuğu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçık öğretmenlerin aşılama sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öğretmenler aşı oluyor mu? Kaç öğretmen aşılandı?

Bakan Selçuk şimdiye kadar 80 bin öğretmen aşılandı. Tedarik süreci devam ettikçe aşılama da devam edecektir" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'un Sungurlu ilçesinde Arifegazili İlkokulunda aşılama sürecini başlattı.

İlk aşıyı olan Bakan Selçuk, öğretmenlere aşılama programıyla ilgili bilgi verdi. Selçuk, "Çorum'un Sungurlu ilçesindeyiz. Öğretmenlerimizle beraberiz, öğretmenlerimizle birlikle aşının ilk dozunu oldum. Sağlık Bakanlığı planlamayı yapıyor, biz listeyi geçtiğimiz haftalarda iletmiştik. Tüm vatandaşlarımız gibi e-Nabız'la kendilerine nasıl sıra geldiğini öğrenebilirler" açıklamasında bulundu.