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Öğretmenden Kur'an ayetlerine akılalmaz saygısızlık!

MEB'e bağlı olarak Samsun'da görev yapan Kadriye Kaya Şerbetçi adlı öğretmenin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kur'an ayetleriyle dalga geçmesi büyük tepki çekti. Facebook'tan açıklama yaparak haddini aştığını belirten öğretmen, özür diledi.

19 Ekim 2018 Cuma 20:24
Öğretmenden Kur'an ayetlerine akılalmaz saygısızlık!

 yeniakit.com.tr 

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak Samsun'da görev yapan Kadriye Kaya Şerbetçi adlı öğretmenin sosyal medyadan yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.

Facebook'ta rakı sofralı fotoğrafın altında Kur'an ayetleriyle dalga geçen öğretmenin skandal paylaşımı bir anda yayıldı. Twitter ve Facebook'ta yayılan paylaşıma büyük tepki gösterilirken öğretmenin yaptığı paylaşım Müslümanların gönlünü yaraladı.

Facebook'tan açıklama yaparak özür diledi

Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan öğretmen Şerbetçi, özür diledi.

Skandal paylaşımla yürekleri yaralayan öğretmen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Değerli arkadaşlarım ve sayfamı gören herkes dün akşamdan itibaren yaşanan bir yanlış anlaşılmayla ilgili olarak sizlerle paylaşmak istediğim bir durumla karşı karşıyayım. Öncelikle çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Talihsiz paylaşımım ne yazıkki aslında aile içinde yaşanan esprili bir durum üzerine yapılmıştı ve tüm samimiyetimle ifade etmek isterim ki altındaki "sure" ifadesi dikkatimi bile çekmemişti. Ancak bana o anda çok sıradan gelen bu paylaşım çok farklı şekillerde algılanmış ve pek çok insanın üzülmesine ve kızgınlığa kapılmasına sebep olmuş. Elbetteki bu anlamda üzdüğüm, dini duygularının istismar edildiğini hissettirdiğim tanıdığım tanımadığım herkesten defalarca özür diliyorum. Beni yakından tanıyanların çok iyi bildiği gibi milli manevi duygularla ilgili asla bir kastim olamaz. Dün akşamdan beri yaşadığım hakaret,tehdit,şikayet ve suçlama süreci gösteriyor ki bu konuda gerçekten çok fazla insanın duygularını incitmişim. Bundan ötürü sonsuz bir mutsuzluk,pişmanlık ve üzüntü içindeyim. Özellikle belirtmek isterim ki olay "kastini ve haddini aşmaktan" daha fazlası değildir. Bir amaca hizmet etmeyi düşünerek,planlayarak yapılmış bir paylaşım hiç değildir. Son söz olarak bir kez daha üzdüğüm herkesten özür diliyorum.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 20:24
  1. Samsun
  2. kadriye kaya şerbetçi

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