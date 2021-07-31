Öğretmen il dışı atama başvurusu ne zaman? İl dışı öğretmen atama ve yer değiştirme tarihler 2021

Görev yaptığı başka bir yerde görev yapmak isteyen öğretmenler, il dışı atama için başvurularının açılmasını bekliyordu. Müjdeli haber MEB tarafından duyuruldu. İşte merak edilen devamı…

Öğretmen il dışı atama başvurusu ne zaman?

MEB tarafından gerçekleştirilen 2021 il dışı tayin başvuruları bugün itibariyle başladı. Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri, 30 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. İl dışı yer değiştirme başvuru işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda 3 Ağustos’a kadar alınacak. İl dışı atamaları için işlemler, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden gerçekleştirilecek.