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Öğretmen il dışı atama başvuruları ne zaman yapılacak?

Öğretmen il dışı atama başvuruları ne zaman yapılacak? Öğretmenlerin 2019 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru yayımlandı. İl dışı atama başvurusunda bulunmak isteyen öğretmenler, başvuru işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki atama başvuruları ne zaman yapılacak? İşte MEB'in yayınladığı kılavuzun detayları...

14 Haziran 2019 Cuma 17:42
Öğretmen il dışı atama başvuruları ne zaman yapılacak?

Öğretmen il dışı atama başvuruları ne zaman yapılacak? Öğretmenlerin 2019 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru yayımlandı. İl dışı atama başvurusunda bulunmak isteyen öğretmenler, başvuru işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki atama başvuruları ne zaman yapılacak? İşte MEB'in yayınladığı kılavuzun detayları...

Öğretmen il dışı atama başvuruları ne zaman?

İl dışı yer değiştirmek isteyen öğretmenler, başvuru işlemlerini 14-20 Haziran 2019 tarihleri arasında yapabilecek.

Başvurular ne zaman açıklanacak?

İl dışı yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin başvuru sonuçları, 24-25 Haziran 2019 tarihlerinde açıklanacak.

23 İl Listesi

1 Adıyaman
2 Ağrı
3 Ardahan
4 Batman
5 Bingöl
6 Bitlis
7 Diyarbakır
8 Elazığ
9 Erzincan
10 Erzurum
11 Gaziantep
12 Hakkari
13 Iğdır
14 Kars
15 Kilis
16 Malatya
17 Mardin
18 Muş
19 Siirt
20 Şırnak
21 Şanlıurfa
22 Tuncel

BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR

1. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar ile bu yükümlülüklerini tamamlayan veya muaf olan öğretmenlerden 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

2. Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bulundukları ilde 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

3. 06/05/2010 tarihinden sonra atanıp birinci, ikinci ve/veya üçüncü hizmet alanlarındakieğitim kurumlarında toplam 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan veya 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla tamamlayacak olan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında hiç görev yapmamış ya da eksik hizmeti 6 aydan fazla olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini erteletmek için mazeret bildirememeleri veya zorunlu çalışma yükümlülüğünü erteletmek için bildirdikleri mazeretlerinin ortadan kalkması halinde zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller arasında dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunacaklardır. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığı bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına Bakanlıkça resen yapılacaktır. Eğitim kurumu müdürlükleri, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri, yukarıda belirtilen 3 yıllık çalışma süresini doldurmaları nedeniyle bu yıl zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulacak öğretmenlerin tespit ve takibini yaparak bu öğretmenlerimizin yer değiştirme başvuru formu doldurmasını sağlayacaklardır. Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin tespitinde ihmali görülen yöneticiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

4. Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken mazeretleri nedeniyle birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, mazeretlerinin ortadan kalkması hâlinde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere il içerisinde veya iller arasında dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına yer değiştirmek üzere başvuruda bulunacaklardır. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığı bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına Bakanlıkça resen yapılacaktır.

5. Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;

a) Adaylığın kaldırılmış olması kaydıyla sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar,

b) Başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olanlar, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

Bu kapsamdaki öğretmenlerde 3 yıllık çalışma süresi aranmayacak; tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ise bulundukları yerlerde görevlerine devam edeceklerdir.

6. Doğrudan Bakanlığa bağlı taşra teşkilâtı kapsamında bulunan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bulundukları eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan öğretmenlerden görev yaptıkları ilde alanlarında atanabilecekleri bir norm kadro bulunmayanlar istemeleri halinde 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

7. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevli olup 30 Eylül 2019 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini beyan eden öğretmenlerden kadrolarının olduğu ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. Bunlardan en geç 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

8. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2019 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

9. Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanlarında görev yapmakta iken Ocak 2019 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğü öngörülen dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanları kapsamına alınan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumunda kalabilecekleri gibi, istemeleri halinde il içi veya iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

10. Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması, norm kadro uygulaması veya diğer nedenlerle görev yerleri resen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları dışına değiştirilen öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere il içerisinde veya iller arasında dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunacaklardır. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile başvuruda bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığı bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına Bakanlıkça resen yapılacaktır.

11. Duyuruya ekli “ Ek- 1 23 İl Listesi”nde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il’e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebileceklerdir. Bu kapsamda yapılacak yer değiştirme başvuruları, bu duyurunun “BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR” başlıklı “A” Bölümünün 1 ilâ 10. maddeleri kapsamında yapılan yer değiştirme başvurularına ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra bu atama işleminden münhal kalan yerler için değerlendirmeye alınacaktır.

 

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:42
  1. Kilis
  2. Iğdır
  3. Ardahan
  4. Şırnak
  5. Batman
  6. Şanlıurfa
  7. Siirt
  8. Muş
  9. Mardin
  10. Malatya
  11. Kars
  12. Hakkari
  13. Gaziantep
  14. Erzurum
  15. Erzincan
  16. Elazığ
  17. Diyarbakır
  18. Bitlis
  19. Bingöl
  20. Ağrı
  21. Adıyaman
  22. MEB
  23. öğretmen atamaları
  24. il dışı atama
  25. il dışı öğretmen atamaları
  26. Öğretmen atama başvuruları
  27. 2019 atama başvuruları

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