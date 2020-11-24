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Aktüel Öğretmen Aybüke Yalçın, şehit edildiği yerde anıldı
Aktüel

Öğretmen Aybüke Yalçın, şehit edildiği yerde anıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 18:36:17 -
Öğretmen Aybüke Yalçın, şehit edildiği yerde anıldı

BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için şehit edildiği yerde anma programı gerçekleştirildi.

Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, şehidin babası Sadık Yalçın ve kurum amirlerinin katılımıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmen Aybüke Yalçın'ın şehit düştüğü Tepecik Mahallesi Şehit Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'ne düzenlenen anma programında karanfil bırakıldı, İlçe Müftüsü Hasan Serçe tarafından dua edildi.

Kaymakamı Güngör, burada yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın bölge insanını her alanda geri bırakmak istediğini belirtti.

Bir daha bu tür acıların yaşanmaması temennisinde bulunan Güngör, terör örgütünün, çocukların eğitimi için gelen öğretmenleri korkutmak için 30 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği terör saldırılarıyla bölge insanına kan kusturduğunu söyledi.

Daha sonra şehit öğretmenin görev yaptığı Şehit Aybüke Yalçın Anadolu Lisesini ziyaret eden Güngör, Yalçın ve beraberindekiler, Aybüke Yalçın'ın ilk maaşıyla aldığı enstrümanların bulunduğu müzik sınıfını gezdi, Şehit Aybüke Öğretmen Köşesine karanfil bıraktı.

Okulu gezerken duygulanan baba Yalçın, Kozluk ile gönül bağlarının olduğunu aktararak, "Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi, Aybüke'nin ilk görev yaptığı yerdir. Burayı da ziyaret etmek istedik, görev yaptığı yeri, arkadaşlarını görelim istedik. Çok memnun oldum. Aybüke'mizden dolayı burayı unutmamız mümkün değil. Arkadaşlarımıza başarılar diliyorum, Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi.

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