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Öğretmen alımı son dakika haberleri: Ücretli öğretmen başvuru sonuçları sorgula

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklancak? Öğretmen atamalarına ilişkin son dakika haberleri Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen binlerce öğretmen adayı tarafından merak edilmekte. 29 Ağustos 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Ücretli öğretmenlik başvuruları sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu da MEB ücretli öğretmen ataması için umutla bekleyen adaylar tarafından araştırılmakta.

18 Eylül 2019 Çarşamba 16:23
Öğretmen alımı son dakika haberleri: Ücretli öğretmen başvuru sonuçları sorgula

Öğretmen atamalarına ilişkin son dakika haberleri Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen binlerce öğretmen adayı tarafından merak edilmekte. 29 Ağustos 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Ücretli öğretmenlik başvuruları sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu da MEB ücretli öğretmen ataması için umutla bekleyen adaylar tarafından araştırılmakta.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019-2020 eğitim öğretim için ücretli öğretmen alımının yapılacağını açıklamasından sonra binlerce sınıf öğretmenliği, öğretmen mezunları MEB ücretli öğretmenlik başvurusunda bulundu. 29 Ağustos’ta başlayan ücretli öğretmenlik başvuruları 6 Eylül 2019 tarihinde sona erdi. Başvuru yapan binlerce öğretmen adayı sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sonuçların açıklanacağı tarih hakkında yapacağı açıklama heyecanla bekleniyor. Başvurular e devlet sistemi üzerinden alınmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları hakkında henüz açıklama yapmadı. MEB, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarını açıkladığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

İSMEK'e öğretmen alım ihalesi iptal mı edildi?

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) kısmi süreli çalışacak öğretmenler için alım ihalesi iptal edildi. 1676 öğretmen alımını kapsayan ihalenin iptaline gerekçe olarak işin içeriğinde ve kapsamında meydana gelen değişiklikler gösterildi.

 

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 16:23
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