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Gündem Öğretim üyesi Hakkı Öcal: Çöp toplayanların yaptığı iş asalaklıktır
Gündem

Öğretim üyesi Hakkı Öcal: Çöp toplayanların yaptığı iş asalaklıktır

Öğretim üyesi Hakkı Öcal'ın , 'Çöp toplayan bireyler insandır; yaratandan dolayı severiz. Ama yaptıkları iş asalaklıktır' sözleri büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 00:57:00 -
Öğretim üyesi Hakkı Öcal: Çöp toplayanların yaptığı iş asalaklıktır

İstanbul'da polisler tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kağıt toplayıcılarının deposuna yapılan baskın gündem konusuyken gazeteci ve öğretim üyesi olan Hakkı Öcal'ın bir paylaşımı sosyal medyada tepki topladı.

"Çöp toplayanların yaptıkları iş asalaklık"

Attığı tweette Öcal, "Çöp toplayan bireyler insandır; yaratandan dolayı severiz. Ama yaptıkları iş asalaklıktır; onu da ancak asalak savunur" ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada pek çok kullanıcıların tepkisine sebep oldu.

Tepkilere çok sinirlendi

Bir kullanıcının "Çöp toplayan insanları savunan biri olarak 'Asıl asalak sensin' cevabına çok sinirlenen Öcal, yanıt olarak ise "Lan geri zekalı... Lafı neden g. anlıyorsun ahmak! Adamlara bir laf ettim mi? Sen savunadur çöp toplayanları... Burada onların yaptığı bu sözde toplama işinin ortaya bir mafya çıkarttığından söz ediliyor. Belli ki bu mesele seni aşıyor evladım..." dedi.

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