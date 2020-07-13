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Aktüel

Öğretim üyelerinden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sanal resim sergisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde açılan sergide, toplumsal farkındalık düzeyine, milli birlik ve beraberlik duygusuna vurgu yapılıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-13 15:38:30 -
Öğretim üyelerinden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sanal resim sergisi

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'' sanal karma resim sergisi açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bir grup öğretim üyesi tarafından açılan sergide, toplumsal farkındalık düzeyine, milli birlik ve beraberlik duygusuna vurgu yapılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında sanal ortamda açılan sergide, 8 öğretim üyesi tarafından hazırlanan 25 sanat eseri ve tasarım yer alıyor.

Sergideki eserlerden biri deri üzerine minyatür rölyef, 13'ü afiş tasarımı, 11’i de tuval üzerine yağlı boya tablodan oluşuyor.

Sergi, "https://tinyurl.com/OMU15TemmuzSergisi1" veya iki boyutlu ortam için "https://tinyurl.com/OMU15TemmuzSergi" bağlantısından sanal ortamda 360 derecelik açıyla gezilebilecek ve 24 Temmuz'a kadar açık kalacak.

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