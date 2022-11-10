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Aktüel Öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen hakkında yeni gelişme
Aktüel

Öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen hakkında yeni gelişme

Gaziantep'te bir ilkokulda öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 23:59:00 - 2022-11-11 00:00:25

Şahinbey'deki Şehit Sinan Akdemir İlkokulunda O.S. isimli öğretmenin bir öğrencisine bağırma ve şiddet uygulama anlarının yer aldığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de görüntülerle ilgili harekete geçti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz Şahinbey ilçesinde bazı basın yayın organları ve sosyal medya üzerinde yayınlanan sınıf içerisindeki şiddet içerikli görüntülere sebep olan öğretmenle ilgili ivedilikle inceleme başlatılmış, şahıs hakkında soruşturma açılarak bugün itibarıyla açığa alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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