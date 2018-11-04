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Öğrencisini döven öğretmen açığa alındı

İzmir'de 6 yaşındaki öğrencisini okumayı öğrenemediğinden sopayla dövdüğü iddia edilen öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alındı.

04 Kasım 2018 Pazar 18:32
Öğrencisini döven öğretmen açığa alındı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İzmir'de 6 yaşındaki öğrencisini okumayı öğrenemediğinden sopayla dövdüğü iddia edilen öğretmen açığa alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığınca, "öğretmenin 6 yaşındaki öğrencisini sopasıyla dövdüğü iddiası" başlığıyla bazı medya organlarında yayımlanan habere konu olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve bahsi geçen öğretmen açığa alındı.


Soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 18:32
  1. İzmir
  2. Milli Eğitim Bakanlığı
  3. Öğrencisini döven öğretmen açığa alındı
  4. açığa alma
  5. öğretmen
  6. öğrenci

YORUM YAZ

  • SinanSinan38 dk önce
    Gaziantep mehmwt ali eruslu ilkokulunda ogretmen cekic ile ogrencinin kafasini kanatti.mudur yrdcisi olarak nasil ogretmensin yaziklar olsun dedim gitti sikayet etti beni mobi g den ceza aldim.....cocuga siddet uygulayan ceza almiyor ben aldim...mobingten..ha mudur biz aileyik bu olay ailede kalsin dedi ben susmadim.basima neler geldi.
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