Öğrencisini döven öğretmen açığa alındı
İzmir'de 6 yaşındaki öğrencisini okumayı öğrenemediğinden sopayla dövdüğü iddia edilen öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alındı.04 Kasım 2018 Pazar 18:32
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İzmir'de 6 yaşındaki öğrencisini okumayı öğrenemediğinden sopayla dövdüğü iddia edilen öğretmen açığa alındı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığınca, "öğretmenin 6 yaşındaki öğrencisini sopasıyla dövdüğü iddiası" başlığıyla bazı medya organlarında yayımlanan habere konu olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve bahsi geçen öğretmen açığa alındı.
Soruşturma sürüyor.
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