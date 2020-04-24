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Aktüel

Öğrencilerin ödülleri Başkan Acar’dan

Aliağa Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren çocukların ödüllerini, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar evlerine kadar götürdü.

2020-04-24 09:55:50 -
Öğrencilerin ödülleri Başkan Acar’dan

Aliağa Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren çocukların ödüllerini, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar evlerine kadar götürdü.


Aliağa Belediyesi’nin, evlerinden çıkamayan çocukların 23 Nisan coşkusunu buruk yaşamamaları için düzenlediği şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlerin isimleri Aliağa Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan paylaşımın ardından isimleri açıklanan öğrenciler, gün içerisinde adreslerine teslim edilecek ödüllerini heyecanla beklemeye başladılar. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, dereceye giren çocuklara ödüllerini evlerine kadar götürerek büyük bir sürpriz yaptı.


Karşılarında Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı gören çocuklar, büyük bir heyecan yaşarken mutlulukları da ikiye katlandı. Ödüllerini Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın kendi elleriyle getirmesinden dolayı mutluluk yaşayan öğrenciler ve aileler ödüller ve ziyaret için teşekkür ettiler.


Öte yandan, yarışmaya katılan ama dereceye giremeyen öğrencilere ise ilerleyen günlerde Aliağa Belediyesi’nin bir sürprizi olacak.

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