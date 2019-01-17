0553 313 94 23

Öğrencilerin karne hediyesi raket oldu

Türkiye Badminton Federasyonu ve TSYD Ankara Şubesi, "Orada bir köy var uzakta o köy bizim köyümüzdür" projesi kapsamında Ankara'nın Bala ilçesinde öğrencilere spor malzemesi dağıttı

17 Ocak 2019 Perşembe 14:44
Öğrencilerin karne hediyesi raket oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Badminton Federasyonu ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi, ortak yürütülen projeler kapsamında Ankara'nın Bala ilçesindeki Köseli İlköğretim Okulu'nda öğrencilere spor malzemesi hediye etti.

Federasyonun "Orda bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür" projesi ile TSYD Ankara Şubesi'nin "Sporla iletişimdeyiz" sosyal sorumluluk projesine Bala ilçesindeki Köseli İlköğretim Okulu'nda devam edildi.

Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru ve yöneticilerinin katılımıyla okul öğrencilerine file, raket ve tüy toptan oluşan spor malzemesi paketi hediye edildi. Ayrıca yarın yarı yıl tatiline girecek öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devem ettiklerini belirterek, "Projemizi daha önce TSYD Ankara şubesiyle başlatmıştık. Türkiye'nin 81 ilinde, 81 köye uluşma hedefiyle başlattığımız proje yoğun ilgi gördü. Federasyon olarak gençlerimizin spor yapmaları hususunda iyi bir sinerji oluşturduk. Bunu artırarak sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru ise "Sporla iletişimdeyiz" projesi kapsamında farklı etkinlikleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

Sporun iyi bir iletişim aracı olduğunu dile getiren Doğru, "Yakın veya uzak demeden gençlerimize, çocuklarımıza ulaşmak istiyoruz. Amacımız sporda farkındalık oluşturmak. Başkentin bütün spor paydaşlarıyla iş birliği içinde olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Etkinliğe katılan yönetici ve konuklar, dağıtımın ardından öğrencilerle gösteri maçı yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 14:44
  1. Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu
  2. Bala ilçesindeki
  3. Köseli İlköğretim Okulu
  4. TSYD Ankara Şubesi
  5. TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru
  6. Türkiye Badminton Federasyonu
  7. Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tedavi edilen şahin yeniden doğaya bırakıldı
    1. Tedavi edilen şahin yeniden doğaya..
    2. Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı..
    3. Ali Aktaş Saadet Partisi Antalya..
    4. Araç muayenesinde yeni dönem! Artık..
    5. Saadet Partisi'nde adaylar belli oldu
    6. ABD Başkanı Trump Kuzey Kore lideri..
    7. M3 para arzı arttı
    8. İtalya'da göçmen işçilere kötü..
    9. Kangal köpeği, 10 günlük yavrularını..
    10. Çin’den ABD’nin “çip tasarısına” tepki
    11. Merkez Bankası rezervleri
    12. Ukrayna'dan Türkiye açıklaması:..
    13. Anaokulunda bez torba ve file üretimi
    14. Cenaze namazı kılanların üstüne tente..
    15. Mazlumları unutmayan Türk gönüllüleri..
    16. Boğaz ağrısı nasıl geçer ve boğaz..
    17. Katar Başbakanı Halife Al Sani,..
    18. MHP İl Başkanları Toplantısı
    19. Fiat'dan 62 bin liraya Egea Sedan
    20. "Kurtarma ekibi bütün Ukrayna halkı..
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı