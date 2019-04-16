Öğrencilerin ’Glutensiz et ürünleri’ üretimine TÜBİTAK’tan destek

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Gıda Mühendisliği bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ’Glutensiz et ürünleri üretimi’ projesi TÜBİTAK’tan destek alacak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 4. sınıf lisans öğrencileri Emine Yayla, Deniz Akgül ve Damla İşseven, Araştırma Projesi dersi kapsamında hazırladıkları proje ile ’TÜBİTAK 2209-B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı’ndan destek almaya hak kazandı.

MCBÜ öğrencileri; Prof. Dr. Semra Kayaardı ve Dr. Müge Uyarcan danışmanlığında hazırladıkları, sanayi kuruluşu ile sanayi danışmanlığı kapsamında işbirliği yapılan ’Glutensiz et ürünü üretimi’ isimli projeleri ile TÜBİTAK’tan 5 bin TL destekalacak.

MCBÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman Bağdatlıoğlu, “Öğrencilerimizin hazırladıkları araştırma projesi ile TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazanmaları bizi çok mutlu etti. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” diye konuştu.