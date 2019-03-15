Ödemiş İlçe Tarım Müdürlüğü ile Ödemiş’teki bazı okullar arasında yapılan protokol gereği, ilçedeki öğrencilere tarım ilaçları konusunda bilgilendirme yapıldı. İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İMTAL) müdürlüğü toplantı salonunda yapılan seminerde öğrencilere ’organik’ ve ’iyi’ tarım uygulamaları hakkında bilgiler verilirken, öğrencilere “Paket gıdalardan uzak durun” mesajı verildi.

Ödemiş İlçe Tarım Müdürlüğü ile Ödemiş’teki bazı okullar arasında yapılan protokol gereği öğrencilere bilgiler verildi. Seminere, Ödemiş İlçe Tarım Müdürlüğü ziraat mühendislerinden Hürriyet Demirhan, Nazire Şimşek ve Birgül Köroğlu katıldı. Öğrencilere tarım ilaçlarının zararları hakkında bilgiler veren ziraat mühendisleri, Türkiye’de meyve sebzelerde kalıntı sorununun ciddi bir sorun oluşturduğunu söyledi.

"Tarım ilaçlarının insana ve çevreye verdiği zararlar" başlıklı seminerde, tarımsal faaliyetlerde ruhsatlı ilaçların tercih edilmesi, ilaçları kullanırken etiketler iyi okunması, ilaçların doğru zamanda ve doğru dozda kullanılması ve bekleme sürelerinin dikkate alınması gerektiği ifade edildi.

Öğrencilere marketlerden aldıkları paket gıdalardan uzak durmalarını söyleyen ziraat mühendisleri, tarımla uğraşan ailelerin çocuklarının bu konularda bilinçli olmaları gerektiğini belirtti.

Okul müdürü Nazmi Eker de, benzeri etkinliklerin yararlı olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz bu ve benzeri konularda öğrendikleri bilgileri evde aileleri ile paylaşıyorlar. Bu da eğitimin her alanda değerlendirilmesi gerektiği fikrini doğruluyor. Benzeri etkinlikleri başka kurumlarla da yapacağız" şeklinde konuştu.