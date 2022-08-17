Öğrencilere mi yoksa ÇYDD’ye mi çalışıyor? Eren Erdem'den adrese teslim burs

Yeniakit Ankara

Her fırsatta hükümetin attığı adımları eleştirip karşı çıkan ve karalama kampanyaları yürüten CHP’li Eren Erdem sosyal medya hesabı üzerinden kafalarda soru işareti oluşturan bir paylaşım yaptı.

Din eğitime karşı çıkan ÇYDD'ye burs

Erdem daha önce "Eğitimde fırsat eşitliği" edebiyatı yaparak vatandaşları uyutmaya çalışan ve Müslüman çocuklarını dışlayan bu da yetmezmiş gibi isteyen velilerin çocuklarına din ve edep eğitimi verilmesine karşı çıkan ÇYDD’ye öğrencilere burs vermesi için bağış yapacağını belirtti.

Erdem paylaşımında, “Hali vakti yerinde olan herkesi öğrencilere burs vermeye davet ediyorum. Hükümet eksik, evet! Peki, çocuklar ne yapacak? El birliği ile çocuklarımıza sahip çıkalım. Ben, burs desteğimi ÇYDD’ye yapacağım. Doğru yere gideceğine eminim” ifadelerini kullandı.

Erdem’in paylaşımının altına yorum yapan bazı sosyal medya kullanıcıları ise, “Öğrencilere mi yoksa ÇYDD’ye mi çalışıyorsun? İyi bir konu başlığı altında malum derneğin reklamını yapmak, rant sağlamak, ayrıştırmak öğrencileri malzeme yapmak anlamına gelir” , “ÇYDD ile öğrenciye burs verilmez ideolojiye burs verilir” şeklinde tepki gösterdiler.