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Öğrencilere maaş müjdesi! Bakan canlı yayında açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, katıldığı televizyon programında öğrencilere müjdeli haberi verdi.

18 Kasım 2018 Pazar 10:51
Öğrencilere maaş müjdesi! Bakan canlı yayında açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy önemli açıklamalarda bulundu.

CNN Türk’te yayınlanan hafta Sonu programına konuk olan Ersoy şunları söyledi:

Turizm benimle başlamış bir şey değil. 80’li yıllarda rahmet Özal’la başlamış bir hareket ve çok başarılı olmuş bir hareket.

Ben de tam bu bağlamda yeni bir hareketin olmasını düşündüm. Şimdi bir değişiklik vakti. Nitelikli turiste yoğunlaşmak lazım.

Rusça mecbur olacak

Bunun için yeni bir strateji oluşturacağız. İlk yapılması gereken insan kaynakları, bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı ile bir çalışma başlattık. 10 okulda eğitime başlıyoruz. Hazırlıkta İngilizceyi lise 1’de ise ilk defa Rusçayı mecbur tutuyoruz. Lise 2’den sonra ise Çince ve Almancayı seçmeli olarak sunacağız.

Öğrenciler 20 Nisan 20 Ekim tarihinden eğitimini anlaşılan okullarda yapacak. İş birliği yapacak oteller öğrencilerin kalacağı lojmanlardan eğitim alacağı yerlere kadar destek verecek.

Hazırlık sınıfından itibaren maaş

Bu konuda görüş birliğine varıldı ve protokol imzalandı. 76 tane lise var 10 tane ile başlıyoruz bu meslek liseleri turizm kolejlerine dönüştüreceğiz. Bu durumu öğrenciler için de cazip hale getirmek için ödeme yapılacak.

Hazırlıktan itibaren öğrenciye ödeme yapılacak. Hazırlıkta stajyer maaşı ile başlayacak. Hazırlıkta stajyer maaşı lise 1’de stajyer maaşı çarpı 1.25 ve bu şekilde arttırılarak devam edecek.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 10:51
  1. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy
  2. Öğrencilere maaş müjdesi

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  • Süleyman ÇapoğluSüleyman Çapoğlu35 dk önce
    Kaihlde IBsınavına girecek öğrencilerden 2500 avrokarşiliği tlistiyorlar sizler önce bu kariban imam hatip öğrençilerinin bara ödeyemezse imdihana giremeyeceğine care bulun Allah aşkınaSelamlar
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