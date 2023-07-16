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Gündem Öğrencilere dev destek! O ödemeyi yapmayacaklar
Gündem

Öğrencilere dev destek! O ödemeyi yapmayacaklar

Yeniakit Publisher
2023-07-16 13:32:00 -
Öğrencilere dev destek! O ödemeyi yapmayacaklar

Türkiye'de üniversite okuyan öğrencilere devlet desteği devam ediyor. Üniversitelerin birinci öğretimde öğrencilerin harç ücretleri devlet tarafından ödenmeye devam edecek. Öğrenciler sadece tek bir şartı yerine getirmeli.

Resmi Gazete’de yayımlanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı öğrenci harçları ile ilgili Cumhurbaşkanı kararında, geçen yıllarda olduğu gibi devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden öğrencilerden, program sürelerini aşmayanlar harç ödemeyecek. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda belirtilen maddelerde, bu öğrencilerin ödemeleri gereken ücretlerin devlet tarafından karşılanmaya devam edeceği öğrenildi.

Yayımlanan kararda, ikinci öğretimde okuyan öğrencilerin öğrenim ücretlerine artış geldi. Cari hizmet maliyetleri geçen yıla göre yüzde 63,72 oranında artması sebebi ile ikinci öğretim öğrenim ücretleri de bu oranda arttı. Ayrıca kararda yer alan bilgilerde, yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları çerçevesinde yeni kayıt yaptıracak öğrenciler cari hizmet maliyetinin iki katından az olmamak üzere öğrenim ücreti ödeyecek. Geçen yıl kayıt yaptırarak cari hizmet maliyetinin bir buçuk katından az olmamak üzere öğrenim ücreti ödeyen öğrenciler, geçen yıl ve daha önceki yıllarda kayıt yaptıranların hakları devam ettiği bilgileri yer aldı.

 

 
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