Öğrencilere, “Belgenin ABC’si” eğitimi daveti

YENİ AKİT ANKARA

Devlet Arşivleri Başkanlığı sosyal medya hesabından öğrencileri, ‘Belgenin ABC’ si eğitimine katılmaya davet etti.

Arşiv belgelerine ilişkin paylaşımda bulunan Devlet Arşivleri Başkanlığı, eğitimi verilen temel bilgilerin, eğitim ve araştırmalar da öğrencilere yardımcı olacağını belirterek, “Arşiv belgelerinde hangi tarih ve takvim türleri kullanılmış, özellikleri ve farkları neler; belgelerde hangi yazı çeşitleri bulunur, arşivde öne çıkan belge ve defter serileri nelerdir ve bunlarda hangi konular yer alır?” açıklamasında bulundu. Son başvuru tarihinin 18 Şubat 2022 olduğu belirtilirken eğitim tarihi de 24 Şubat 2022 olarak belirtildi. Başvuruların Devlet Arşivleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden gerçekleştirileceği belirtilerek, “Başvurmak için herhangi bir bölümde lisans düzeyinde hâlihazırda üniversite öğrencisi olmanız ve öğrenci belge/kimliğinizi başvuru sistemine yüklemeniz yeterlidir. Başvurunuz değerlendirilerek e-posta adresinize kabul durumunuza ilişkin bilgilendirme gönderilecektir.” uyarıları yapıldı.