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Öğrencilerden sokak hayvanlarına yönelik tasarım

Sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, Gazi Üniversitesi öğrencileri, hayvanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak farklı fonksiyonel özelliklere sahip ürünler geliştirdi- Projelerin tasarım aşamasında, çeşitli fiziksel engeli bulunan hayvanların ihtiyaçları da göz önünde bulunduruldu- Tasarımların, hayvanlara hareket özgürlüğü sağlaması, kolay temizlenmesi, yalıtımı, kolay kurulum ve seri üretime yönelik olması, dayanıklılığı ve düşük maliyeti gibi değişik özellikleri öne çıkıyor

21 Haziran 2019 Cuma 11:12
Öğrencilerden sokak hayvanlarına yönelik tasarım

ANKARA (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Gazi Üniversitesi öğrencileri, sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak için, hayvanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik farklı fonksiyonel özelliklere sahip ürünler tasarladı.

Gazi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencileri, "Ürün Tasarımı" dersinde sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projeler geliştirdi.

"Sizlerin vicdanı, onları yuvası" sloganıyla yola çıkan öğrenciler, Ankara'da belirledikleri hayvan barınaklarında gözlemler yaparak hayvanların ihtiyaçlarını analiz etti.

Hayvanlar için, farklı fonksiyonel özelliklere sahip kulübe, mama yeri, dinlenme ve gölgelenme alanları öğrenciler tarafından tasarlandı.

Projelerin tasarım aşamasında, ürünlerin mevsim şartlarına uygun, dayanıklı ve fonksiyonel olması gibi çeşitli kriterlerin sağlanmasına özen gösterilirken, bu kapsamda geliştirilen ürünler, Hayvan Kurtarma Derneği Rehabilitasyon Merkezi'nde konumlandırıldı.

Çeşitli fiziksel engellere sahip hayvanların da bulunduğu merkezde, öğrenciler projelerini tasarlarken bu hayvanların özel ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurdu.

- "Sokak hayvanları hakkında bilinç oluşturulmalı"

AA muhabirine tasarımlara ilişkin bilgi veren öğrencilerden İzgi Kemiksizoğlu, projelerini, grup arkadaşlarıyla ateşli silahla yaralanması sonucu iki ön bacağı ampute edilmiş "Herkül" isimli köpeğin ve ona benzer ihtiyaçları bulunan hayvanların kullanması için geliştirdiklerini belirtti.

Ekip olarak Herkül’ün hareketlerini gözlemlediklerini ifade eden Kemiksizoğlu, "Herkül, iki bacağı olmadığı için kolay yoruluyor ve dinlenme şansı olmuyor. Bu yüzden gölgelenebileceği alanın yanı sıra göğüs desteği de yaptık. Arka ayaklarının üstünde ortalama köpek boyutundan daha büyük olduğu için de kulübesinin kapısını yüksek tasarladık." dedi.

Furkan Arca da diğer projelerde, tasarımların, hayvanlara hareket özgürlüğü sağlaması, kolay temizlenmesi, yalıtımı, kolay kurulum ve seri üretime yönelik olması, farklı hava şartlarına uygunluğu, hafifliği, dayanıklılığı ve düşük maliyeti gibi değişik özelliklerin öne çıktığını kaydetti.

Sokak hayvanları hakkında bir bilinç oluşturulması gerektiğine değinen Arca, "Projelerimizle sosyal tasarım yapmış oluyoruz. Tasarımın sadece ürünleri daha çok satmak amacıyla değil, toplumsal fayda oluşturmak için de olabileceğini göstererek, sokak hayvanları konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz." diye konuştu.

Arca, bölüm hocalarının kendilerini sokak hayvanlarına yönelik proje yapmaya teşvik ettiğini vurgulayarak, köpeklerden korkan öğrencilerin dahi proje sonunda korkularını yenerek, onlarla oynayabildiğini anlattı.

Öğrencilerin tasarımın yanında üretim süreçlerinde de yer almalarının önemine işaret eden Arca, tasarımların üretim aşamasında sponsorların kendilerine malzeme tedarikinde yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:12
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