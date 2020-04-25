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Aktüel

Öğrencilerden boşalan kampüse kurtlar dadandı

Erzurum’da aç kalan Karakurt Atatürk Üniversitesi Kampüsü’ne indi.

2020-04-25 11:16:44 -
Öğrencilerden boşalan kampüse kurtlar dadandı

Erzurum’da aç kalan Karakurt Atatürk Üniversitesi Kampüsü’ne indi. Lojmanların önüne kadar inen kurt uzun süre uludu.


Korona virüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin bahar yarıyılının sonlanması ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Kampüsü sessizliğe büründü. Boş kalan kampüse ise hemen kampüsün yanında ki ormandan yaban hayvanları inmeye başladı. Kent merkezine 2 kilometre yakınlıkta olan kampüse inen Kurt boş bulduğu kampüste uzun süre uluduktan sonra tekrar ormana döndü.


Kampüse inen kurdu gören lojman sakinleri ise bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

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