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Gündem Öğrenciler ulaşım zammından muaf tutulacaktı! İmamoğlu'ndan tepki çeken karar
Gündem

Öğrenciler ulaşım zammından muaf tutulacaktı! İmamoğlu'ndan tepki çeken karar

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 40'lık ulaşım zammının öğrenciler için sübvanse edilmesine yönelik meclis kararını veto edeceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 20:51:00 -
Öğrenciler ulaşım zammından muaf tutulacaktı! İmamoğlu'ndan tepki çeken karar

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 40'lık ulaşım zammının öğrenciler için sübvanse edilmesine yönelik meclis kararını veto edeceğini açıkladı.

İBB Meclis toplantısı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda İBB'nin 2021 yılı faaliyet raporunu okuyan İmamoğlu, konuşmasını sık sık bölerek kendisine gösterilen tepkileri dinledi.

Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, her meclis toplantısında hatiplere müdahale edildiğini söyledi. Bunun üzerine İmamoğlu, bir süre Okul ile tartıştı.

İmamoğlu, mecliste tartışılarak kabul edilen, yüzde 40'lık ulaşım zammının öğrenciler için sübvanse edilmesine yönelik karara ilişkin, "Önce 'indirimi yapacağız' dedik, seçimden önce. Biz 85 liraya -mazot 6 lirayken- öğrenciye sattığınız kartı 40 liraya indirdik. Mazot 20 lira olmuş, öğrenci 109 liraya çıktı, diyorsunuz ki '78 liraya sat.' O zaman sattığın 85 liradan daha ucuza sat. Allah akıl versin. Kendi çocuklarınıza, gençlerinize anlatın bunu, size gülerler. Evlatlarınıza, çocuklarınıza, gençlerinize anlatamazsınız. Tabii ki veto edeceğim." dedi.

 

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