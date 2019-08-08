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Öğrenciler Robotik Kodlama için bir araya geldi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kodlama ve 3 boyutlu modelleme konularına ilgi duyan, yazılım geliştirme yetkinliğine sahip öğrencilere Kodlama ve Robotik Atölyesi ile 3 Boyutlu Tasarım Atölyesi eğitimi veriyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:55
Öğrenciler Robotik Kodlama için bir araya geldi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kodlama ve 3 boyutlu modelleme konularına ilgi duyan, yazılım geliştirme yetkinliğine sahip öğrencilere Kodlama ve Robotik Atölyesi ile 3 Boyutlu Tasarım Atölyesi eğitimi veriyor.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Bilişim ve Gelişim merkezinde 5 Ağustos’ta başlayan ve İlkokul 3. ve 4. Sınıf öğrencileri ile Ortaokul 5. 6. 7. ve 8. Sınıf öğrencilerine verilen eğitimlerin 6 Eylül tarihinde bitirilmesi planlanıyor.


Öğrenciler Robotik Kodlama konusunda bilgi ve beceri kazanacak


Kodlama ve Robotik Atölyesi etkinliği kapsamında katılımcılara Kodlama (Blok Kodlama, Scratch Kodlama) ve temel Robotik Programlama konusunda bilgiler verilerek çeşitli robot kitleri ile uygulama atölye çalışması yaptırılıyor. 20 kişilik 8 grup halinde öğrencilerin katıldığı etkinlikte gerçekleştirilen çalışmalar ile atölyelere katılan öğrencilerin çeşitli robot kitleri ile çalışma fırsatı bulmaları ve Robotik Kodlama konusunda bilgi ve beceri kazanmaları hedefleniyor.


Katılımcılar 3 Boyutlu düşünme konusunda beceri kazanacak


3 Boyutlu Tasarım Atölyesi etkinliği kapsamında ise katılımcılara temel olarak 3 Boyutlu modelleme konusunda bilgi verilerek katılımcılar tarafından modellenen objelerin 3 Boyutlu yazıcı ile üretilmesi kapsamında atölye çalışması yaptırılıyor. 15 kişilik 4 grup halinde öğrencilerin katıldığı etkinlikte gerçekleştirilecek çalışmalar ile atölyelere katılan öğrencilerin 3 boyutlu düşünme konusunda beceri kazanmaları hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:55
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