Öğrenciler harçlıklarıyla kuyu açtırdı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Nijer’de yaşayan çocuklar için cep harçlıklarından artırarak su kuyusu açtırdı.

Ebu Sadık Anadolu İHL öğrencileri, ‘Bir Yudum Su Bin Tebessüm’ projesiyle kıtaları aşan bir yardımseverliğe imza attı. Öğrenciler, Nijer’de su sıkıntısı yaşayan çocuklar için ailelerinden ve arkadaşlarından nakdi yardım topladı. İlçe merkezinde açtıkları kermes ile hayırseverleri, yardım kampanyasına destek olmaya davet etti.

Toplanan yardım paraları yurt dışında içme suyu sıkıntısı yaşanan bölgelerde su kuyusu açan İyilik ve Yardımlaşma Derneği Kahta İlçe Temsilciliğine teslim edildi. İyilik-Der tarafından açılan su kuyusuyla yaklaşık 650 kişinin bulunduğu köy içme suyuna kavuştu. Türkiye’den binlerce kilometre uzaklıkta bulunan hayrattan yararlanan Nijerli çocukların suyla buluşması ise duygulandırdı.

Dünya üzerinde yaklaşık 1 milyar insanın açlık ve susuzlukla mücadele ettiğini belirten Proje Koordinatörü Yasemin Tekbaş, “Öğrencilerimize dünyada açlık ve susuzlukla mücadele eden ülkeler hakkında sık sık bilgi veriyoruz. Öğrencilerimiz, bu tür zorluklarla mücadele eden insanlara yardım etmek istediklerini söyledi. Bizler de ‘Bir Yudum Su Bin Tebessüm’ isimli projemizi hayata geçirdik. Projeye destek olmak amacıyla öğrencilerimiz gönüllü olarak çalıştı. Öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projesini ailelerine ve arkadaşlarına anlatarak yardım talep etti. Projeye 1 lira ile destek olanda oldu daha fazla tutar ile destek olan oldu. Ama tutarı bizim için önemli değil. Önemli olan projeye destek olmaları ve insanlara yardım etmeleridir. Öğrencilerimizle birlikte yürüttüğümüz projemize destek olan idarecilerimize, öğretmen arkadaşlarımıza ve katkı sunan tüm hayırseverlere teşekkür ederim” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, bu tür sosyal sorumluk projelerinin yaygınlaştırılması gerektiğini kaydederek başta öğrenciler olmak üzere hayırseverlere, projenin hazırlanmasında ve yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.