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Aktüel Öğrenciler çiftçiliği tarlada öğreniyor
Aktüel

Öğrenciler çiftçiliği tarlada öğreniyor

Malatya'da 1960 yılında "Ziraat Okulu" adıyla kurulan Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, traktör kullanıp okulun arazisini işleyerek çiftçiliği uygulamalı olarak öğreniyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 11:20:00 -
Öğrenciler çiftçiliği tarlada öğreniyor

Okul; 900 dönümlük tarım arazisine çeşitli ürünler ekip biçen 96 tarım bölümü öğrencisi, aynı zamanda okulun döner sermayesine katkıda buluyor.

350 ton buğday biçecekler

"Liseli çiftçiler" son olarak kullandıkları tarım aletleriyle 50 dönümlük alanda buğday tohumlarını toprakla buluşturdu. Toplamda 900 dönüm alana buğday ekmeyi planlayan öğrenciler, yaklaşık 350 ton rekolte bekliyor.

Hasat edecekleri buğdayları değirmende un haline getirip okulda kurulacak fırında ekmek yapmak isteyen öğrenciler, hem gelir elde etmeyi hem de ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyor.

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