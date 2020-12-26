Öğrenci başına 8 bin 13 TL ödeme

Buna göre, ilkokul 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri için 4 bin 165 lira, ortaokul 7 ve 8’inci sınıf ile ortaöğretim 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri için 4 bin 849 lira destek ödemesi yapılacak. Organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve destek tutarları belli oldu. Buna göre, verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda alanlara göre farklı olacak. Bunlar arasında Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 8 bin 13 lira ile en yüksek, Bilişim Teknolojileri ise 5 bin lira ile en düşük seviyede bulunuyor.