'Öğrenci Andı' üzerinden cehalet saçtı... 'Kasabalı' İlber Ortaylı cahil çıktı!

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Tarih Profesörü İlber Ortaylı, hukuk işlerine girince sınıfta kaldı. Ortaylı, Danıştay’ın “Öğrenci Andı” hakkındaki kararını eleştirirken konuyu bilmeden yorum yaptığını ortaya koydu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ hakkında eleştiri sınırlarını zorlayan Ortaylı, Danıştay’ın kararını okuduğunu söylese de, kararda var olan ifadeleri yalanladı, izleyenleri şaşırttı.

Ortaylı, CNN Türk’te Gündem Özel programına konuk oldu.

MEB eleştirisi, cahilliğini ortaya koydu

Ortaylı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı, “Temyiz yolu açıktır. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir” şeklindeki yorumunu eleştirdi.

Ortaylı, “Ona temyiz yolu denmez. Ona Tashih-i Karar denir. Yani Danıştay dairelerinden birisi bir ictihatta bulunduysa, itiraf ettiğiniz takdirde kararı düzeltmek için diğer daireler toplanır. Ona Tevhid-i İctihad denir. Bu temyiz değildir.” dedi.

Danıştay “Temyiz yolu açık” diyor

İlber Ortaylı’nın cahilane sözleri izleyenleri şaşırttı. Kararı okuduğunu ifade eden Ortaylı, karardaki ifadeleri yalanladı. Danıştay’ın verdiği kararın 8’inci sayfasında, “Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na temyiz yolu açık olmak üzere...” ifadesi olduğunu, Ortaylı’nın bilmediği gözlerden kaçmadı.

MEB memurlarına “gaf yaptılar” dedi, gafın büyüğünü kendisi yaptı

Kararı okuduğu halde Danıştay’ın açıklamasından haberi olmayan Ortaylı, “Bunu o memurlar nasıl söylüyor şaşıyorum. Ben yeni bakanı tanıdım, görüştük. Eğer onun gıyabında memurlar bunu söylüyorsa büyük gaf. Derhal hizaya getirilmesi gerekir. Milli Eğitim Bakanlığını hiç ilgilendirecek bir konu değil artık. Oradan çıkmış bir şeyi düzeltti mahkeme. Artık onlar susacak. Danıştayımızın kararına itaat edecek. Evet Türk’üz, doğru olmamız lazım, etrafa göre çalışkanız, Milli Eğitim Bakanlığının merkez teşkilatı bu çalışkanlığın dışındadır, yani onu söyleyeyim.” diye konuştu.

Hükümet'e 'küstah', Bekir Bozdağ’a, “Kışkırtıcı” dedi

"Andımızı kaldırmak küstahlıktır" diyen İlber Ortaylı, Bekir Bozdağ’ın Danıştay’a yönelik eleştirilerinden de rahatsız oldu. Ortaylı, “Danıştayın kararını okudum. Karar dört dörtlük. Tebrik ederim. Hukuk bakımından da Türkçe bakımından da tebrik ederim. Hiç laf etmesinler.

Efendim malesef hem Milli Eğitim camiasından hem de Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ Bey, ‘Danıştay kendini aşmıştır’ falan diyor. Tamamiyle yanlış.

Bilmiyorum seçmenleri de böyle bir görüşe katılıyorlar mı? Andı kaldırmanın hiçbir gerçeklikle alakası yoktur. Öyle bilmeden Hitlerizmmiş, Stalinizmmiş öyle ifadeler kullanmasınlar, asıl maksadı aşan cehalet budur. Çok üzücü bir şeydir, bunlar kışkırtıcılıktır.” ifadelerini kullandı.