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Gündem OGM sevindiren haberi duyurdu: 8 orman yangını kontrol altına alındı
Gündem

OGM sevindiren haberi duyurdu: 8 orman yangını kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün çıkan 8 orman yangınının kontrol altına alındığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 22:53:00 - 2021-09-04 22:54:08
OGM sevindiren haberi duyurdu: 8 orman yangını kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Orman Kahramanları ormanlarımızı alevlerden kurtarmak için durmadan mücadele ediyor. Orman yangınına sebep olacak davranışlardan uzak durarak onlara yardımcı olabilirsiniz. Bugün çıkan 8 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık.” ifadelerine yer verildi.

4 Eylül itibariyle Balıkesir; Burhaniye ve Susurluk, Kocaeli, İstanbul, Çanakkale ve Muğla’da meydana gelen orman yangınlarının kontrol altında olduğunun belirtildiği paylaşımda, Tokat ve Manisa’da çıkan orman yangınının tamamen söndürüldüğü aktarıldı.

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