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OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) yapacağı yaklaşık 5 bin personel alımı için başvurular tamamlandı. Söz konusu personel alımı e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi.Şimdi gözler personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

25 Eylül 2019 Çarşamba 20:56
OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) yapacağı yaklaşık 5 bin personel alımı için başvurular tamamlandı. Söz konusu personel alımı e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi. Şimdi gözler personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM personel alımı sonuçları 3 Ekim 2019 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.

Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Genel Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.

- Sözleşme yapmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyenler,
- Sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanlar,
- İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler,
- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananlar,
yerine, sıraya göre en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle sırasıyla sözleşme yapılmak üzere çağırılacaktır.

KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 20:56
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