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Spor

OGM Ormanspor, sezonu 10 Ağustos'ta açıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-05 12:54:34 -
OGM Ormanspor, sezonu 10 Ağustos'ta açıyor

ANKARA (AA) - Basketbolda hem erkekler hem de kadınlarda Süper Lig'de mücadele veren OGM Ormanspor, yeni sezon hazırlıklarına 10 Ağustos'ta başlayacak.

Kulüpten alınan bilgiye göre, hem erkek hem de kadın takımının oyuncuları 10 Ağustos'ta Ankara'daki tesislerde bir araya gelecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak OGM Ormanspor Erkek Takımı, 10-22 Ağustos'ta Ankara'da çalışacak. Başkent ekibi 23-29 Ağustos'ta ise Bolu'ya kampa gidecek. Ankara'da 2-5 Eylül'de toplam 4 takımın yer alacağı bir turnuvada boy gösterecek OGM Ormanspor, 10-12 Eylül'de ise İstanbul'da hazırlık maçları yapacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak OGM Ormanspor Kadın Takımı ise 10 Ağustos'ta başlayacak çalışmalarını Ankara'da sürdürecek. Başkent ekibinin hazırlık maçı programı ise daha sonra belli olacak.

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