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Spor

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nda transfer çalışmaları

Ashley Walker ve Brittney Sykes'i transfer eden takım, Angelica Robinson ile yeniden anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 16:47:26 -
OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nda transfer çalışmaları

ANKARA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, ABD'li oyuncu transferleriyle kadrosunu güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon kadro çalışmaları doğrultusunda kadın basketbol A takımı için, son olarak İtalya'nın Ragusa takımında forma giyen Ashley Walker ve 2017-2018 sezonunda da takımda yer alan Brittney Sykes ile anlaşma sağlandı.

Geçen sezon kadroda bulunan Angelica Robinson ile de yeniden anlaşma yapıldı.

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