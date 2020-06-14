OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nda transfer çalışmaları
Ashley Walker ve Brittney Sykes'i transfer eden takım, Angelica Robinson ile yeniden anlaştı
ANKARA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, ABD'li oyuncu transferleriyle kadrosunu güçlendirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon kadro çalışmaları doğrultusunda kadın basketbol A takımı için, son olarak İtalya'nın Ragusa takımında forma giyen Ashley Walker ve 2017-2018 sezonunda da takımda yer alan Brittney Sykes ile anlaşma sağlandı.
Geçen sezon kadroda bulunan Angelica Robinson ile de yeniden anlaşma yapıldı.