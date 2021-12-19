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Ekonomi OGM orman mühendisleri alacak
Ekonomi

OGM orman mühendisleri alacak

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğüne İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla sözlü ve uygulamalı sınavla 22 adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 13:45:00 -
OGM orman mühendisleri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle  işlemleri  sonlandırılan  adayların  bilgilendirilmesi  dahil)  Orman  Genel  Müdürlüğünün www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Adaylar  24.12.2021-05.01.2022  tarihleri  arasında  http://isealim.ogm.gov.tr  adresindeki sistemden e- Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 05.01.2022 gecesi saat 23:59’da  sona  erecektir.  Bu  süre  kesinlikle  uzatılmayacaktır.  Şahsen,  posta,  dilekçe  veya  diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru işleminden önce e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday  en  fazla  7  adet  tercih  yapabilecektir.  KPSSP3  puanı  en  yüksek  olan  adaydan  başlayarak yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana  sahip  adayların  olması  halinde  bunlar  da  son  adayla  birlikte  sözlü  ve  uygulamalı  sınava girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP3 puanı dikkate alınarak ancak bir ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir.

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınava katılacakları yer ve saati  15.01.2022  tarihine  kadar  www.ogm.gov.tr  internet  adresinden  ve  http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile durumlarını öğrenebilecek olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

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