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Ekonomi OGM orman endüstri mühendisi alacak
Ekonomi

OGM orman endüstri mühendisi alacak

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle EK-1 de yer alan iller için sözleşmeli personel pozisyonunda 50 adet Mühendis (Orman Endüstri Mühendisi) alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 13:34:00 -
OGM orman endüstri mühendisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar 04/04/2022 - 10/04/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 10/04/2022 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru işleminden önce e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak olup aynı zamanda adaylar sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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