OGM 5 bin eleman alımı için düğmeye bastı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) yapacağı yaklaşık 5 bin personel alımı için başvuru süreci başladı. Personelin bin 146’sı mülakat ve uygulama sınavına tabi tutulmayacak, KPSS puan sıralaması esas alınarak yerleştirilecek. Bin 150 sözleşmeli orman mühendisi, 2 bin 700 sözleşmeli orman muhafaza memuru olmak üzere toplam 3 bin 850 elemanın alımı da KPSS puanı ve uygulamalı sınav usulüyle yapılacak.