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OGM 5 bin eleman alımı için düğmeye bastı

OGM, yapacağı yaklaşık 5 bin personel alımı için süreci başlattı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:25
OGM 5 bin eleman alımı için düğmeye bastı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) yapacağı yaklaşık 5 bin personel alımı için başvuru süreci başladı. Personelin bin 146’sı mülakat ve uygulama sınavına tabi tutulmayacak, KPSS puan sıralaması esas alınarak yerleştirilecek. Bin 150 sözleşmeli orman mühendisi, 2 bin 700 sözleşmeli orman muhafaza memuru olmak üzere toplam 3 bin 850 elemanın alımı da KPSS puanı ve uygulamalı sınav usulüyle yapılacak.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:25
  1. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü
  2. OGM
  3. KPSS
  4. orman mühendisi
  5. sözleşmeli orman muhafaza memuru
  6. KPSS puanı

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