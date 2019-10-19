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Oğluyla tartışan 9 yaşındaki çocuğu yumrukladı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir şahıs, okulda oğluyla tartışıp üzerine su atan 9 yaşındaki çocuğu evine çağırarak dövdü.

19 Ekim 2019 Cumartesi 17:53
Oğluyla tartışan 9 yaşındaki çocuğu yumrukladı

Kadirli 7 Mart İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi olan 9 yaşında ki K.A. nın üzerine aynı okulda okuyan H.E. adlı öğrenci teneffüste su atarak kaçtı. Daha sonra iki çocuk tartışmaya başladı. Okul çıkışında evleri okul güzergahında olan H.E.nin evlerinin önünden geçen K.A. üzerine su atan H.E.’yi evin önünde babasıyla birlikte görünce yanlarına gidip H.E’yi babasına şikayet etmek istedi.

İddiaya göre, bu duruma öfkelenen baba kendisine çocuğunu şikayet eden ve sesini yükselten 9 yaşında ki K.E.’yi evin içine çekti, yumruk atarak darp etti. Şiddete uğrayan çocuk eve giderek durumu ailesine anlattı.

Aile şikayetçi oldu

Yaşadığı şiddetin ardından gözü şişen ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi olan K.A.nın ailesi polise başvurarak A.E.’den şikayetçi oldu.

Oğlunu döven şahsın en ağır ceza ile cezalandırılmasını isteyen küçük çocuğun annesi Yasemin Ateş, "Okuldan arkadaşı ile şakalaşıp arkadaşı su fışkırtıyor üzerine ve kovalaşıyorlar. Diğer çocuğun evleri okul yolunda zaten. Oğlum da çocuğu ailesine şikayet etmek istiyor. Durumu anlatayım diye. Babasına durumu anlatıyor babası da ne var bunda diyor. Sonra oğlum el hareketi de yaptı diyor. Oğlum sesini yükseltince bu sefer çocuğumu içeri çekip yumruk vurup yere düşürüyor. Yerde de tekmelemeye başlıyor. Sonra adamın karısı zor durduruyor adamı. Ben bu kişiye en ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

Küçük çocuğun dedesi Mehmet Karaoğlan ise "Okulda ki arkadaşı ile birlikte torunum şakalaşmış. Çocukların okul çıkışında tartıştığı çocuğun babası tarafından evine çağrılıp torunum darp edilmiş durumda. Ben aile bakanının bu durumla ilgilenmesini özellikle istiyorum" dedi.

Serbest bırakıldı

Yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 9 yaşındaki çocuğu eve çağırıp dövdüğü iddia edilen A.E. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 17:53
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