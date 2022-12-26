Oğluyla kavga eden çocuğun babasını tüfekle vurdu
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, çocukların kavgası sonrası babalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Mahallesi Harman Sokak'ta Kanber B, gündüz oğluyla kavga eden çocuğun babası Ümit S'nin evine giderek tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kanber B, yanında getirdiği tüfekle Ümit S'ye ateş etti.
Yaralanan Ümit S, çevredeki bir araçla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan Kanber B, polis ekiplerince yakalandı.