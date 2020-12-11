Oğluyla bile tehdit edilmiş! BAE'de işkence edilen iş adamının eşinden dehşete düşüren açıklamalar

Emine Öztürk ve avukatları Mete Gençer ve Gülden Sönmez, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) işlenen suçlardan dolayı Türkiye yargısına başvurduklarını bildirdi. İstanbul Adalet Sarayı önünde avukatlarıyla birlikte basın açıklaması yapan Emine Öztürk, eşi Mehmet Ali Öztürk ile birlikte sahibi oldukları gıda ve bakliyat şirketleri için gittikleri Gulfood gıda fuarı ziyaretleri sırasında Dubai'de otellerine yapılan bir operasyonla 20 Şubat 2018'de gözaltına alındıklarını anlattı.

Emine Öztürk, ertesi gün Türkiye'ye gönderilirken, eşi Mehmet Ali Öztürk'ten yaklaşık 3,5 ay sonra haber alabildiklerini vurguladı. Aile avukatları da tutuklandıktan sonra çok ağır işkencelere maruz kalan Mehmet Ali Öztürk'e karşı işlenen suçlar için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapıldığı belirtildi. "Türk vatandaşına yurt dışında işkence" suçu nedeniyle savcılığın dosyayı Adalet Bakanlığına göndereceği belirtildi.

Avukatlar tarafından yapılan basın açıklamasında, Mehmet Ali Öztürk'ün anlatımlarına göre, sorgulamalar sırasında Öztürk'ün soğuk suda yatırıldığı, sırtına demir bağlanmış vaziyette ve kollarını gererek rükûya gider şekilde 3 gün uyumasına müsaade edilmeksizin tutulduğu, düştüğü zaman üzerine soğuk su dökülüp dövüldüğü, defalarca beyin felci geçirdiği aktarıldı.

Yine Öztürk'ün, işkenceler sırasında kafasına havlu gibi bir şey geçirip ağız hizasından su boşaltılarak boğulmaya çalışıldığı, nefessiz bırakıldığı için yapılan işkence sırasında birkaç kez bayıldığı, soğukta bekletildiği, küçük hücrede uzun süre tutulduğu, aç bırakılmanın yanı sıra elleri ayakları bağlıyken ne olduğunu bilmediği iğneler yapıldığı yönünde bilgiler verdiği dile getirildi. İlk etapta 52 gün sürekli bu şekilde işkenceler yapıldığı, sürekli dayak atılarak ve bağırarak hakaret edildiği, işkence sırasında düşüp çöktüğü zaman vücuduna buz hissi veren spreyler sıkıldığı ve dua ederek ayakta kaldığını söylediği, bu süreçte 25 kilo kaybettiği belirtildi.

Öztürk'le işkence sürecinden sonra yapılan telefon görüşmelerinde, kendisinden sürekli Türkiye ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yalan yanlış ifadeler vermeye zorlandığını, hatta zorla söylemesini istedikleri ifadeyi yazılı olarak verip bunları ezberleyerek, kamera karşısında anlatmasını istediklerini söylediği aktarıldı.

Basın açıklamasında Öztürk'e yönelik işkenceler şöyle anlatıldı:

"Mehmet Ali Öztürk'e işkence altındayken özet olarak 'Erdoğan IŞİD'i destekliyor' demesini istemişlerdir. Mehmet Ali Öztürk 'Bunlar asla doğru değil ve ben bunları söylemem. Benim hiçbir suçum yok. Basit bir iş adamıyım ve insani yardım gönüllüsüyüm. Siz beni ülkeme zarar vermek için tuttunuz ama ben bunu yapmayacağım' diyerek zorla söyletmeye çalıştıkları ifadeleri defalarca reddetmiş ama her reddedişte daha ağır işkence görmüştür. Tüm bu işkenceler sırasında Türkiye ve Cumhurbaşkanımız aleyhine konuşmayı reddedince ve tüm ağır işkencelere rağmen istedikleri hususları söylemeyi kabul etmeyince bir gün ABD'de üniversite okuyan oğlu Abdullah'ın resmini göstermişler ve oğlunun ABD'de, evine girerken ve çıkarken resimlerini çekmişler, oğlunu öldüreceklerini söyleyerek tehdit etmişlerdir.

Aynı zamanlarda ABD'de FBI, oğlu Abdullah Öztürk'ün öğrenci evini basmış defalarca sorgulamış ve Türkiye'ye gelişini bir süre engellemiştir. Sonunda da eğitim ve kariyer hedeflerini tamamen keserek Abdullah Öztürk Türkiye'ye gelmiştir. Mehmet Ali Öztürk işkencelere rağmen yapılması istenen hususları kabul etmeyince ve kameraya konuşmayınca kendisi savcılık ve mahkemeye sevk edilmiş ve sözde bir yargılama ile kurgu bir dosyayla teröre destek verdiği suçlamasıyla karşılaşmış ve müebbet hapse mahkum edilmiştir. Toplam 1 yıl hücrede kalan Mehmet Ali Öztürk sonrasında 2018 yılı sonunda cezaevine geçirilmiş ancak burada da kötü muamele görmüştür."

Yapılan işkenceden Nahyan sorumlu

Öztürk ailesinin avukatlarınca yapılan suç duyurusunda ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"Emine Öztürk ve Mehmet Ali Öztürk vekilleri olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu ile özellikle işkence başta olmak üzere işlenen sulardan dolayı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki sorumlular, tutma ve işkence emrini verenler ve işkence yapanlar hakkında tutuklama kararı ile beraber yargılama talep edilmiştir. Özellikle Tahnoun bin Zayed Al Nahyan (BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı) ve Halid bin Muhammed bin Zayed Al Nahyan başta olmak üzere bazı isimler Türkiye vatandaşı Mehmet Ali Öztürk'e yapılan işkenceden sorumlu tutulmaktadır. Öte yandan dosyada FETÖ yapılanmasının olaydaki rolü, ABD'nin Mehmet Ali Öztürk'ün işkence altındaki sorgulanmasındaki dahli ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun Türkiye'de Mehmet Ali Öztürk ile ilgili dosya hazırlayıp BAE'ye sunduğu iddiaları da yer almaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 20 Şubat 2018 tarihinden bu yana tam 1025 gündür devam eden esaret son bulmalı ve Mehmet Ali Öztürk derhal serbest bırakılmalıdır."