Oğlunu kurtardı torununu seviyor

Diyarbakır'da "Ciğerim için buradayım" diyerek HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemiyle oğlu Mehmet Akar'ı terörün pençesinden kurtaran Hacire anne, şimdilerde torununu kucağına almanın sevincini yaşıyor. Evlatlarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve il başkanlığı önünde oturma eylemini 1 yıldır sürdüren, Diyarbakır annelerine örnek olan ve eylemiyle sembol haline gelen Hacire Akar'ın terörün pençesinden kurtarıp evlendirdiği oğlu Mehmet'in bir erkek çocuğu dünyaya geldi.

Binanın camlarını kırdı

Hacire Akar'ın evladına kavuşma süreci şöyle gelişmişti: Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir mahallede yaşayan Hacire Akar, nişanlı oğlu Mehmet Akar'ın düğün hazırlıklarını yapmaya başladı. Evlendireceği oğlundan 2 gün boyunca haber alamayınca polis merkezine gitti. Daha sonra oğlunun telefonunu inceleyen Akar, HDP'den gelen mesajlardan dolayı, oğlunun partililer aracılığıyla dağa kaçırıldığını düşünerek, beraberinde 2 yakını kadınla soluğu HDP İl Binası önünde aldı.

Bazı HDP'lilerle tartışan Akar, camını kırdığı parti binasının önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemine başladı. Acılı annenin HDP'li bazı görevlilerce tartıştığı ve parti binasının camını kırdığı anlar, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

HDP’lilerin saldırısı

Gece gündüz parti binası önünde oturma eylemi yapan anne Hacire Akar ile ona destek veren kadınların bazı HDP'lilerin saldırısına uğradığı anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi. HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunan anne Akar'ın diğer oğlu Fırat Akar'ın da 1994'te terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldığı, 2017'de dağda öldürüldüğü öğrenildi. Yakınları ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini sürdüren Akar, “Oğlum HDP binasına girdi, bir daha çıkmadı. HDP’den her gün arıyorlardı onu. Oğlumu istiyorum. Yerde yoksa, gökte de olsa oğlumu getirecekler. Altınlarını aldım, evini döşedim, düğün salonunu kiraladım, gelip buraya girmiş. Suyun içine hap koyup vermişler onu bilinçsizleştirip götürmüşler. Eli kınalı damadımı götürdüler. İki çocuğumu daha önce bunlar kaçırıp götürdüler, bu üçüncüsü. Her yıl birini götürüyorlar” dedi.

HDP’nin ileri sürdüğü Mehmet Akar’ın zorla evlendirilmek istendiği için kaçtı iddiası da yalan çıktı. Akar'ın nişanlısı Kader T. terör örgütüne yakın ajansın iddialarının gerçeği yansıtmadığını, nişanlısıyla birbirlerini sevdiklerini anlattı.

Gece gündüz HDP önünde nöbet tutan Akar'a sivil toplum kuruluşları da destek verirken, yakın akrabası kadınlar da eyleme katıldı. Terörle Mücadele Şubesi’nce oluşturulan özel ekip, Mehmet Akar'ı bulmak için titiz bir çalışma yürüttü. Gencin fotoğrafları bütün birimlere dağıtıldı, gidebileceği yerler tek tek kontrol edildi. Kentteki güvenlik kameralarının görüntülerini ve HTS baz istasyonu analiz raporlarını tek tek inceleyen polis Mehmet Akar'a ulaştı ve anne oğulu buluşturdu.

Nöbetteki aile sayısı 150 oldu

Emniyette oğluyla kucaklaşan anne Akar, "Polise çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde oğluma kavuştum" dedi.

Mehmet Akar, 19 Ekim 2019'da düzenlenen düğünde, nişanlısı Kader ile hayatını birleştirdi. Mehmet, bu yıl baba oldu. Erkek torun sahibi olan Hacire Akar, örnek mücadelesiyle birçok aileye de umut verdi. Benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan annelerden Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer de 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı. Bir yılı dolduran oturma eylemine katılan aile sayısı 150 oldu. Ailelerden 15'i de bu mücadele sayesinde terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan evladına sarıldı.