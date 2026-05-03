Oğlunu bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı

AA Giriş Tarihi:
İzmir’in Bayraklı ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 73 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşanan aile içi kavga can kaybına yol açtı. Manavkuyu Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde yaşayan İsmail A. ile oğlu Kemal A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada baba İsmail A’nın, oğlunu göğsünden ve sol bacağından bıçakladığı öne sürüldü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba İsmail A, bıçakla oğlunu göğsünden ve sol bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kemal A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince suç aletiyle yakalanan şüpheli İsmail A'nın ilk ifadesinde, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu, olay sırasında kendisine saldırarak boğazını sıktığını ve buna dayanamadığı için bıçakladığını iddia ettiği öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Kemal A'nın farklı suçlardan 22 kaydının bulunduğu tespit edildi.

