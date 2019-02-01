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Oğlunu bacağından vurdu! Sebebi şoke etti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 57 yaşındaki Metin S., kendisinden para isteyen oğlunu bacağından vurarak yaraladı.

01 Şubat 2019 Cuma 15:54
Oğlunu bacağından vurdu! Sebebi şoke etti

Tekirdağ Çorlu'da Metin S.’den, işsiz olan oğlu Murat S. para istedi. Bu nedenle baba oğul arasında, evlerinin kapısı önünde tartışma çıktı.

Tabancasını ateşledi

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine baba, evden tabancısını alıp oğlunu sağ bacağından vurdu.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tedavi altında

Yaralanan Murat S. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba Metin S. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 15:54
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