Oğlunu bacağından vurdu! Sebebi şoke etti Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 57 yaşındaki Metin S., kendisinden para isteyen oğlunu bacağından vurarak yaraladı.

Tekirdağ Çorlu'da Metin S.’den, işsiz olan oğlu Murat S. para istedi. Bu nedenle baba oğul arasında, evlerinin kapısı önünde tartışma çıktı. Tabancasını ateşledi Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine baba, evden tabancısını alıp oğlunu sağ bacağından vurdu. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tedavi altında Yaralanan Murat S. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba Metin S. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.