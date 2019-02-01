Oğlunu bacağından vurdu! Sebebi şoke etti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 57 yaşındaki Metin S., kendisinden para isteyen oğlunu bacağından vurarak yaraladı.01 Şubat 2019 Cuma 15:54
Tekirdağ Çorlu'da Metin S.’den, işsiz olan oğlu Murat S. para istedi. Bu nedenle baba oğul arasında, evlerinin kapısı önünde tartışma çıktı.
Tabancasını ateşledi
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine baba, evden tabancısını alıp oğlunu sağ bacağından vurdu.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tedavi altında
Yaralanan Murat S. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba Metin S. ise polis tarafından gözaltına alındı.
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