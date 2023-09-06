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Siyaset Oğlunu aday göstermek isteyen Sarıgül oynayacağı atı iyi biliyor! 'Kılıçdaroğlu giderse CHP baraj altı kalır'
Siyaset

Oğlunu aday göstermek isteyen Sarıgül oynayacağı atı iyi biliyor! 'Kılıçdaroğlu giderse CHP baraj altı kalır'

Yeniakit Publisher
2023-09-06 22:02:00 - 2023-09-06 22:35:54
Oğlunu aday göstermek isteyen Sarıgül oynayacağı atı iyi biliyor! 'Kılıçdaroğlu giderse CHP baraj altı kalır'

CHP'de koltuk kapmak için TDP'yi kapatan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması durumunda CHP'nin baraj altı kalacağını iddia etti.

CHP'de 14 ve 28 Mayıs seçim yenilgisinin ardından başlayan koltuk kavgası krizinin boyutu giderek derinleşiyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başı çektiği grup, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun değişmesi gerektiğini öne sürüyor. 

Bununla birlikte koltuk sevdası uğruna TDP'yi kapatan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise, Kılıçdaroğlu'nun göreve devam etmesi için her platformda çağrıda bulunuyor.

 

TV100'de katıldığı programda CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na övgülerini sürdüren Sarıgül, "Sayın Kılıçdaroğlu’na CHP’nin her zamankinden fazla ihtiyacı var." dedi.

"Kılıçdaroğlu giderse CHP baraj altı kalır"

Söylemlerinde daha da ileri giden Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu bırakması durumunda CHP'nin baraj altı kalacağını iddia etti.
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Mustafa Sarıgül açıklamasında şunları kaydetti:

Mesajlara çok üzülüyorum. Biz troller diye çok açıklamalar yaptım. Bi anda troller bize saldırıyor parti içerisinden troller saldırıyor. Bu mücadeleyi ikinci turda verselerdi sonuç böyle olmazdı. Sayın Kılıçdaroğlu’na CHP’nin her zamankinden fazla ihtiyacı var. Sayın Kılıçdaroğlu, genel başkanlıktan ayrıldığı andan itibaren CHP baraj altında kalır. Ben gücümü hiçbir zaman bulunduğum koltuktan almam, ben koltuğun peşinden koşmuyorum ama koşan arkadaşlarımız var. Sayın Kılıçdaroğlu’nun çok değerli 25 milyon oyu var. Biraz daha çalışırsak yerel seçimlerde bu oyları artırırız.

Oğlunu Şişli'den aday göstermek istiyor

Türkiye Değişim Partisi'ni kurduktan sonra seçime girmeyerek CHP'den vekil olan Sarıgül'ün yerel seçimlerdeki hedefi ise oğlunu belediye başkanı seçtirmek. Kulis bilgilerine göre Mustafa Sarıgül oğlu Emir Sarıgül'ü İstanbul'un Şişli ilçesinden aday göstermek için yoğun çaba sarf ediyor.

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