Oğluna bisiklet alacakken 8 bin 800 lira dolandırıldı

Samsun'da oğlu Metin Bilir’in (23) işe gidip gelmesi için elektrikli bisiklet alarak sürpriz yapmak isteyen 3 çocuk annesi Hava Ceviz, 20 Eylül’de sosyal medya üzerinden görüp beğendiği elektrikli bisiklet için satıcı İ.Ö. ile iletişime geçti. İddiaya göre bisiklet için 8 bin 800 TL olarak fiyat konusunda anlaşan Ceviz, parayı İ.Ö.'nün hesabına gönderdi. Fakat açıklama kısmına bir şey yazmadığını söyleyen satıcı Ceviz’den tekrar 8 bin 800 TL para istedi. Dolandırıldığını anlayan Ceviz, kendisini uzman çavuş olarak tanıtan kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hava Ceviz, “İnternetten bulduğum bisiklet için bu İ.Ö.'yü aradım. Elektrikli bisiklet sattığını söyledi. Sonra bana başka bir siteden link attılar. Parayı oraya yollamamı istediler. Parayı gönderirken açıklama yazmamıştım. Açıklama yazmadığım için de tekrar 8 bin 800 TL göndermemi istediler ve açıklama belirtmemi söylediler. Ben de o zaman dolandırıldığımı anladım. Çocuğuma sürpriz yapmak istedim ama olmadı. Dolandırıcılara rast geldim. Mağdurum, başkaları da mağdur olmasın. Uzman çavuş olduğunu söyledi. 'Evliyim, çocuğum olacak ve eşim de avukat' dedi. İnsanları da böyle dolandırıyorlar. Attığım paranın dekontu da elimde” dedi.