Öğle uykusu çok yararlı

Efendimiz (sav) "Gündüzün evvelinde uyumak aklı azaltır; ortasında uyumak peygamberlerin ve Allah dostlarının güzel ahlâkındandır; günün sonunda uyumak ise tembelliktir" buyurmuştur. Bu uykuya kaylûle denir. Bu uykunun ideal vakti öğlen güneş tepeye varmadan evvel olmakla beraber, güneş doğduktan ikindiye kadar zamanı vardır. Sünnetin ifası için uyumak şart değildir, bu niyetle beş-on dakika kestirmek bile kâfidir.

Günümüzde modern tıp artık bu uykuyu özellikle öğütlüyor. Bakın konunun uzmanı Doç. Dr. Turan Atay, "Öğle uykusu fizyolojik bir olaydır. Kişinin 24 saat içerisinde uykuya yatkın olduğu dönemlerden biri de öğle uykusu saatleridir. Öğle uykusu, en az gece uykusu kadar insan vücuduna yarar sağlar. Gece yeteri kadar uyumuş, gündüz de öğle uykusu uyuyan bir kişinin vücudu tazelenir, performansı artar, düşünme ve problem çözme yeteneği hız kazanır" diyor.

Sorulara verdiği cevaplar da gayet aydınlatıcı.

İnsan vücudu en çok hangi saat dilimlerinde uyku ihtiyacı duyar?

Gün içerisinde iki kere vücut ısısı düşmektedir. Birisi sabaha karşı 03.00 sıralarında, diğeri ise öğleden sonra 14.00- 15.00 saatleri arasındadır. İnsanların öğle yemeğinin ağırlığına bağladığı bu rehavet dönemi, aslında vücudun uykuya en meyilli olduğu saat dilimidir. Bu saat aralıkları uykunun en kaliteli olduğu zamandır. Kaliteli uyku, insan vücuduna uzun süre uyumaktan çok daha faydalıdır.

Genetik faktörlerin uyku üzerinde etkisi var mıdır?

Genetik faktörlerin uyku üzerinde çok büyük etkisi vardır. Kimi insan 13-14 saat uyusa da uykusunu alamaz, kimi ise 4-5 saatlik bir uykuyla günü zinde geçirebilir. Aynı şekilde uykuya dalma ve uyanma saatleri de genetik faktörlerden etkilenmektedir.

En çok kimlerin öğle uykusuna ihtiyacı vardır?

İmkanı olan herkesin öğle uykusuna yatması vücudu açısından faydalıdır. Ancak özellikle çocukların öğle saatlerinde mutlaka uyumaları gerekmektedir. Çocukluk çağında öğle saatlerinde alınan kaliteli uyku, beyin ve vücut gelişimi için çok önemlidir.

Öğle uykusunun süresi ne kadar olmalıdır?

Çocukların yaklaşık 1-2 saat öğle uykusuna ihtiyaçları vardır. Erişkinler içinse 15-20 dakika yeterlidir.

Siesta öğle uykusudur

Pek çok Akdeniz ve Güney Amerika ülkesinde saat 14.00- 16.00 arasında ‘siesta’ uygulaması yapılmaktadır.

Siesta, Latince hora sexta (6. saat) kelimesinden gelir. Saat 1'den 5'e kadar İspanya'da hayat durur, dükkânlar kapanır.

Siesta âdeti İspanyollara Araplardan geçmiştir. Arap ülkelerinde öğle saatinde ortada kimse görülmez. Ancak arabasının gölgesinde uyuyan taksicilere rastlamak mümkündür. Akdeniz ve Lâtin ülkelerinin hepsinde yaygındır.

Balkanlar'da saat 2 ile 5 arasında kimse birbirine ziyarette bulunmaz. 1-2 arası yemek yenir, sonra herkes yatar.

Güney Almanya'da Mittagspause veya Mittagsruhe (Gün ortası istirahati) denilen bu uyku zamanında dükkânlar kapanır, çocuklar evde oynar.

Asyalılar da bu uykuya çok düşkündür. Hindistan'da sustana derler "ufak şekerleme" yaparlar. Çin'de wujiao yani bizdeki gibi "şekerleme" denir. Okullarda bunun için yarım saat mola vardır.



Japonya'da işçilere bu uyku için bir yer ayırmak mecburidir.



Amerika, İngiltere ve Fransa, devlet eliyle teşvik etmektedir. Indiana Üniversitesi'nde profesörlerin de desteğiyle bir şekerleme kulübü bile kurulmuştur.

Görgü kurallarına dair eski kitaplarda, öğleden sonra kimseye ziyaret yapılmaması ve telefonla aranmaması ehemmiyetle tavsiye edilirdi.

Gelgelelim "bu zamanda nasıl uyuyalım?" diye soranlara şu güzel özdeyişi hatırlatalım:

"Karnı acıkan katık istemez; uykusu gelen yastık istemez."

Birkaç hatırlatma

Uykusuzluğunuzun birçok sebebi olabilir:

Alkol, sigara ve kafein kullanıyor olmak.

Kısa süreli uyku düzensizlikleri yaşamak.

Aşırı stres yani gerginlik.

İlaç kullanımı.

Biyolojik saat düzeninin bozulması.

Psikolojik rahatsızlıklar.

Kaliteli uyku için odanız karanlık olsun. Akşam ağır yemekler yemeyin. Fakat mutlaka ayran için..

Spor yapın.

Yatağa yattığınız andan itibaren stres oluşturacak düşüncelerinizden kurtulun.

Uykunuz gelmeden yatağa girmeyin.

Yatak odanızı uyumak dışında bir işle uğraşırken kullanmayın.

Yatak odanızda sizi dinlendirecek renkler kullanın.

Bitkisel çaylar içmeyi deneyin.

Yatmadan önce ılık bir duş alın.

Her sabah aynı saatte kalkmaya özen gösterin.

Alıştığınız yerin dışında bir yerde uyumaya çabalamayın.