ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Özel Güvenlik sınavı sonuçları ne zaman?

Özel Güvenlik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 26 Haziran'da düzenlenen özel güvenlik sınavına giren adaylar sonuç açıklamasını bekliyorlar. Kurum tarafından yapılan açıklamada sonuçların açıklanacağı tarih bildirildi ve temmuz ayına işaret edildi. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme süreci ise 18 Temmuz ve 20 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirilecek

2022 Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları 15 Temmuz tarihinde açıklanacak. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme süreci ise 18 Temmuz ve 20 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Özel güvenlik sınav geçme puanı kaç?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.