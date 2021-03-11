ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
90. Dönem Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik sınavına giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyor. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar 20 Şubat 2021 tarihinde sınava katıldı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
20 Şubat 2021 Cumartesi günü gerçekleşen ÖGG sınavının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. EGM özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen 90. Dönem Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik sınavı ardından gözler sonuçlara çevrildi. EGM tarafından paylaşılan tarihe göre ÖGG sonuçları 12 Mart tarihinde açıklanacak.
EGM'nin sınav takvimine göre, sınav sonuçları 12 Mart tarihinde erişime açılacak. https://www.egm.gov.tr/ adresinde yayımlanan duyuru ile adaylar sınav sonuçları T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecekler.