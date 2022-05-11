  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ÖGG sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik (ÖGG) 97. dönem 73. yenileme sınav sonucu sorgulama ekranı:
Aktüel

ÖGG sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik (ÖGG) 97. dönem 73. yenileme sınav sonucu sorgulama ekranı:

Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim Ve 73. Yenileme Eğitimi sınavı 24 Nisan tarihinde yapıldı. 2022 ÖGG 97. dönem sınavına ilişkin sonuç tarihleri merak ediliyor. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim Ve 73. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları açıklandı mı? İşte 2022 ÖGG temel eğitim ve yenileme eğtimi sonuç tarihleri:

Yeniakit Publisher
2022-05-11 10:56:00 - 2022-05-11 10:57:48
ÖGG sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik (ÖGG) 97. dönem 73. yenileme sınav sonucu sorgulama ekranı:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitimi sınavına giren adaylar için sonuçların açıklanacağı tarih internet üzerinden sorulanıyor. Güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan sınavın sonuçları için tarih belli oldu.

Özel Güvenlik ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim Ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Haziran tarihinde yapıldı ve sonuçların 13 Mayıs tarihinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sitesi "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" üzerinden açıklanacak. Özel güvenlik sınav sonuçlarının 5 Kasım tarihinde açıklanması planlanılıyor. Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecektir.

ögg sınav sonuçları

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay