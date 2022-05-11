ÖGG sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik (ÖGG) 97. dönem 73. yenileme sınav sonucu sorgulama ekranı:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitimi sınavına giren adaylar için sonuçların açıklanacağı tarih internet üzerinden sorulanıyor. Güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan sınavın sonuçları için tarih belli oldu.

Özel Güvenlik ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim Ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Haziran tarihinde yapıldı ve sonuçların 13 Mayıs tarihinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sitesi "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" üzerinden açıklanacak. Özel güvenlik sınav sonuçlarının 5 Kasım tarihinde açıklanması planlanılıyor. Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecektir.

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