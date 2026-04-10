Rutin kontroller mi yoksa? Diş beyazlatma ürünleri efsane mi gerçek mi?
Vücudumuzun en önemli vitrini olan dişlerimiz için mutlaka bu uyarılara kulak verilmeli...
Özellikle sosyal medya üzerinde satılan diş parlatıcı, beyazlatıcı ve benzeri ürünler konusunda diş hekimlerinden uyarı geldi. Diş Hekimi Ahmet Toka, "Bu tip ürünlere kesinlikle inanmayın" dedi
Sosyal medya üzerinden satın alınan diş ürünlerini kullanan vatandaşların dişleri mahvolurken dişlerde diş eti çekimleri ve yıkımlar başlıyor.
Bizim mesleğimizde de doğru bildiğimiz yanlışlar var. Diş taşı temizliğini 6 ayda bir rutin kontrollerle yaptırmalıyız.
Yaptırmadığımız zaman dişeti kanamaları, diş eti çekilmeleri, uyandığımızda kanamalar yemek yerken ya da fırçalama anında olabilir. Bunun sebebi o bölgede diş taşları oluşması ve diş etlerinin çekilmesi ve kemiklerin açığa çıkmasıdır. Düzenli diş bakımları sayesinde herhangi diş taşı birikmesi ve enfeksiyon oluşmaz. Diş sağlığımıza kavuşmuş oluruz" dedi.
Bunlar firmaların kendi satış projeleridir.
Bunları sosyal medyalarda satıyorlar. Bunları kullanan hastalar genellikle bize geldiklerinde ilk başlarda çok güzel beyazladığını ardından dişlerinin mahvolduğunu diş eti çekimleri ve yıkımlar olduğunu söylüyorlar. Lütfen bunlara inanmayın diş hekimlerinize danışın sağlıklı kalın" diye konuştu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23